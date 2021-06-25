Лідер України на Євро потрапив до збірної кращих гравців групового етапу

Андрій Ярмоленко склав компанію Мемфісу Депаю, легенді Португалії Кріштіану Роналду й іншим футболістам.

Один із лідерів збірної України, півзахисник Андрій Ярмоленко потрапив до збірної кращих гравців чемпіонату Європи групового турніру.

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Ярмоленко склав компанію нападнику Нідерландів Мемфісу Депаю, легенді Португалії Кріштіану Роналду й іншим футболістам.

Раніше Фокус повідомляв, що головна зірка збірної України на Євро може перейти в топклуб.

"Вест Гем", за який зараз грає українець, готовий відпустити футболіста безкоштовно, щоб розвантажити зарплатну відомість команди.

У минулому році Ярмоленко провів на полі всього лише 362 хвилини в 15 матчах АПЛ. Відомий портал Transfermarkt оцінює 31-річного українця в 4 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко не тренувався в загальній групі разом із Зубковим і Поповим. Пізніше зʼясувалося, що Ярмоленко та Маліновський отримали від головного тренера збірної України Андрія Шевченка додатковий відпочинок у рамках підготовки до матчу плей-оф зі збірною Швеції.

На першому тренуванні після поразки від збірної Австрії, українські футболісти займалися новими вправами: від жонглювання тенісними мʼячами до нової вправи від тренера воротарів Педро Хари.

Команда Андрія Шевченка зіграє проти збірної Швеції. Цей матч відбудеться в Глазго, на стадіоні "Гемпден-Парк" 29 червня.

На стадії групового етапу збірна України грала проти збірних Нідерландів, Північної Македонії та Австрії. Наша збірна програла голландцям (2:3), обіграла македонців (2:1) і поступилася Австрії (0:1).

Матчі 1/8 фіналу пройдуть з 26 по 29 червня і будуть проведені в різних часових слотах: о 19:00 і 22:00 за київським часом.

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