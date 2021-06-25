IQ и скорость: Ломаченко назвал ключ к победе в бою с Накатани (видео)

Украинский боксер заявил, что планирует провести еще один бой после поединка с Масайоши Накатани до конца года.

Бывший украинский чемпион Василий Ломаченко (14–2, 10 KO) поделился ожиданиями перед боем с японцем Масайоши Накатани (19–1, 13 KO).

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"Бой до конца года? Я надеюсь! Все зависит от нашей компании Top Rank.

Ключ к победе в бою с Накатани – это IQ и скорость. Атаки по корпусу тоже сыграют свою роль. В плане скорости я буду начинать, как всегда.

Сейчас я не могу говорить о будущем, я сначала должен выполнить свою работу. Сначала бой на этих выходных, выполнение работы, потом я смогу отвечать на вопросы о будущем.

У меня другая стратегия на бой с Накатани. Я ее покажу в бою. Говоря о работе в зале, я все еще на пике, но все зависит от твоих ощущений, возраста, здоровья. Сейчас все хорошо, но никто не знает, что случится через неделю", – сказал Ломаченко ESPN.

Бой Ломаченко – Накатани состоится в ночь на 27 июня в Лас-Вегасе, начало вечера бокса – в 5.00 по киевскому времени.

Во время традиционной битвы Ломаченко в шутку попросил японца стать пониже, поскольку японец выглядит заметно выше украинца. Накатани в шутку немножко пригнулся, чтоб казаться ниже.

33-летний Ломаченко не выходил в ринг с октября 2020 года, когда единогласным решением судей уступил американцу Теофимо Лопесу в объединительном чемпионском бою.

Будущему сопернику украинца Масайоши Накатани 32 года. Он также проиграл Теофимо Лопесу в июле 2019 года единогласным решением судей. В своем последнем бою 12 декабря 2020 года Накатани победил Феликса Вердехо техническим нокаутом.

ESPN станет официальным транслятором этого боя. В своем рейтинге лучших боксеров издание отводит Ломаченко 8 место.

Отметим, украинцу также предложил провести бой американский непобедимый чемпион WBC Девин Хэйни. Идею этого боя поддержал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум. Василий тоже ответил, что не против встретиться в ринге с американцем.

Напомним, Василий Ломаченко в объединительном бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе на арене MGM Grand в американском Лас-Вегасе проиграл Теофимо Лопесу. Позже стало известно, что перед боем украинец получил травму плеча. 19 октября он был прооперирован в Лос-Анжелесе.