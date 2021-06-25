IQ і швидкість: Ломаченко назвав ключ до перемоги в бою з Накатані (відео)

Український боксер заявив, що планує провести ще один бій після поєдинку з Масайосі Накатані до кінця року.

Колишній український чемпіон Василь Ломаченко (14-2, 10 KO) поділився очікуваннями перед боєм з японцем Масайосі Накатані (19-1, 13 KO).

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"Бій до кінця року? Я сподіваюся! Усе залежить від нашої компанії Top Rank.

Ключ до перемоги в бою з Накатані — це IQ і швидкість. Атаки по корпусу теж зіграють свою роль. У плані швидкості я буду починати, як завжди.

Зараз я не можу говорити про майбутнє, я спочатку повинен виконати свою роботу. Спочатку бій на цих вихідних, виконання роботи, потім я зможу відповідати на питання про майбутнє.

У мене інша стратегія на бій з Накатані. Я її покажу в бою. Говорячи про роботу в залі, я все ще на піку, але все залежить від твоїх відчуттів, віку, здоровʼя. Зараз все добре, але ніхто не знає, що трапиться через тиждень", — сказав Ломаченко ESPN.

Бій Ломаченка — Накатані відбудеться в ніч на 27 червня в Лас-Вегасі, початок вечора боксу — о 5:00 за київським часом.

Під час традиційної битви Ломаченко жартома попросив японця стати нижче, оскільки японець виглядає помітно вищим, ніж українець. Накатані жартома трошки пригнувся, щоб здаватися нижчим.

33-річний Ломаченко не виходив на ринг із жовтня 2020 року, коли одноголосним рішенням суддів поступився американцеві Теофімо Лопесу в обʼєднавчому чемпіонському бою.

Майбутньому супернику українця Масайосі Накатані 32 роки. Він також програв Теофімо Лопесу в липні 2019 року одноголосним рішенням суддів. У своєму останньому бою 12 грудня 2020 року Накатані переміг Фелікса Вердехо технічним нокаутом.

ESPN стане офіційним транслятором цього бою. У своєму рейтингу найкращих боксерів видання відводить Ломаченку 8 місце.

Зазначимо, українцю також запропонував провести бій американський непереможний чемпіон WBC Девін Хейні. Ідею цього бою підтримав глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум. Василь теж відповів, що не проти зустрітися на рингу з американцем.

Нагадаємо, Василь Ломаченко в обʼєднавчому бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі на арені MGM Grand в американському Лас-Вегасі програв Теофімо Лопесу. Пізніше стало відомо, що перед боєм українець отримав травму плеча. 19 жовтня він був прооперований в Лос-Анджелесі.