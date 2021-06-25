Из смартфонов и электроники: в Токио презентовали олимпийские медали (видео)

Организационный комитет летних олимпийских игр в Токио презентовал награды, которые будут вручать спортсменам

До старта 32-х летних Олимпийских игр, которые состоятся в Токио, осталось ровно четыре недели.

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В пятницу, 25 июня, Организационный комитет Олимпиады показал процесс изготовления и внешний вид медалей, которые будут вручать спортсменам, занявшим призовые места.

Для Олимпиады-2020 было решено произвести медали из переработанных смартфонов и другой электроники, собранной со всей страны. Таким образом, удалось получить 32 килограмма золота, 3,5 тонн серебра и 2,2 тонны бронзы. За дизайн наград отвечал Дзюнъити Каваниси, — сообщается на официальном сайте Олимпиады-2020.

Вес каждой медали около 550 граммов. С лицевой стороны медалей выгравирован символ Олимпиады в Токио, а на обратной — богиня победы Ника. Размер диаметра — 85 милиметров.

Что касается ленты олимпийской медали Токио-2020, то в ее дизайне, используются цвета индиго и малиновый, которые символизируют Игры Токио-2020. А дизайн с использованием клетчатой ​​шахматной доски в японском стиле выражает разнообразие и гармонию с чувством праздника.

Кроме того, на оборотной стороне нанесена силиконовая печать: одна выпуклая для золотых медалей, две для серебряных медалей и три для бронзовых медалей, так что люди с ослабленным зрением могут увидеть, что это за медаль, прикоснувшись к ней.

Олимпиада состоится в 2021 году: ее перенесли на один календарный год из-за пандемии коронавируса. Соревнования пройдут с 2 июля по 8 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио может пройти без заребужных зрителей. Японское правительство рассматривало такой шаг в связи с опасениями общественности по поводу распространения коронавируса.

В текущем месяце украинский боксер Александр Хижняк квалифицировался на Олимпийские игры, победив в финале квалификационного турнира в Париже россиянина Глеба Бакши в весовой категории до 75 кг.

На ближайших Олимпийских играх выступит команда беженцев, покинувших свои страны из-за опасности для их жизни. Команду беженцев представят 29 атлетов из 13 стран в 12 видах спорта