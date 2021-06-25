Із смартфонів та електроніки: в Токіо презентували олімпійські медалі (відео)

Організаційний комітет літніх олімпійських ігор в Токіо презентував нагороди, які вручатимуть спортсменам.

До старту 32-х літніх Олімпійських ігор, які відбудуться в Токіо, залишилося рівно чотири тижні.

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У пʼятницю, 25 червня, Організаційний комітет Олімпіади показав процес виготовлення і зовнішній вигляд медалей, які вручатимуть спортсменам, які зайняли призові місця.

Для Олімпіади-2020 було вирішено провести медалі з перероблених смартфонів та іншої електроніки, зібраної з усієї країни. Таким чином, вдалося отримати 32 кілограми золота, 3,5 тонн срібла і 2,2 тонни бронзи. За дизайн нагород відповідав Дзюнʼїті Каванісі, — повідомляється на офіційному сайті Олімпіади-2020.

Вага кожної медалі близько 550 грамів. З лицьового боку медалей вигравіюваний символ Олімпіади в Токіо, а на зворотному — богиня перемоги Ніка. Розмір діаметра — 85 міліметрів.

Що стосується стрічки олімпійської медалі Токіо-2020 року, то в її дизайні, використовуються кольори індиго і малиновий, які символізують Ігри Токіо-2020. А дизайн з використанням картатої шахівниці в японському стилі висловлює різноманітність і гармонію з почуттям свята.

Крім того, на зворотному боці нанесений силіконовий друк: один опуклий для золотих медалей, два для срібних медалей і три для бронзових медалей, так що люди з ослабленим зором можуть побачити, що це за медаль, доторкнувшись до неї.

Олімпіада відбудеться у 2021 році: її перенесли на один календарний рік через пандемію коронавірусу. Змагання пройдуть від 2 липня по 8 серпня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олімпіада в Токіо може пройти без зарубіжних глядачів. Японський уряд розглядав такий крок через побоюваннями громадськості щодо поширення коронавірусу.

У поточному місяці український боксер Олександр Хижняк кваліфікувався на Олімпійські ігри, перемігши у фіналі кваліфікаційного турніру в Парижі росіянина Гліба Бакши у ваговій категорії до 75 кг.

На найближчих Олімпійських іграх виступить команда біженців, які залишили свої країни через небезпеку для їхнього життя. Команду біженців представлять 29 атлетів з 13 країн у 12 видах спорту