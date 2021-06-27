Сборная Хорватии осталась без лидера накануне матча 1/8 Евро-2020 против Испании

Футболист сборной Хорватии сдал положительный тест на коронавирус — его ждет 10-дневная изоляция

Сборная Хорватии понесла серьезную кадровую потерю перед стартом в плей-офф Евро-2020.

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Полузащитник хорватской сборной Иван Перишич сдал позитивный тест на коронавирус. Об этом сообщил Хорватский футбольный союз накануне вечером. Теперь 32-летнего футболиста ожидает 10-дневная самоизоляция, что делает невозможным его участие в матче против сборной Испании в понедельник.

"Медицинский персонал изолировал Ивана от остальных членов сборной и немедленно и тщательно проинформировал компетентные эпидемиологические органы о ситуации, предоставив доказательства соблюдения всех необходимых мер, направленных на защиту от распространения коронавируса.

Все остальные игроки, сотрудники и члены делегации дали отрицательный результат. Национальная сборная отправится из Пулы в воскресенье, 27 июня, чартерным рейсом в Копенгаген, где в понедельник сыграет матч 1/8 финала ЕВРО-2020 против Испании", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Хорватского футбольного союза.

На Евро-2020 Иван Перишич забил два мяча: в ворота Чехии (1:1) и Шотландии (3:1).

Сборная Хорватии пробилась в плей-офф Евро-2020 только в последнем туре, обыграв команду Шотландии. Победу "клетчатым" принесли точные удары Николы Влашича, Луки Модрича и Ивана Перишича.

Ранее из-за контакта с инфицированным футболистом были изолированы игроки сборной Англии Мэйсон Маунт и Бен Чиллуэл.

Напомним, коронавирус повлиял и на кадровый потенциал ближайшего соперника хорватов — команду Испании. В первых двух матчах Евро-2020 Луис Энрике не мог рассчитывать на капитана команды Серхио Бускетса, который сдал позитивный тест еще до старта чемпионата. Тем не менее, бускетс сумел восстановиться и сыграть на чемпионате — благодаря его действиям Испания одержала яркую победу над Словакией, которая позволила Украине выйти в плей-офф чемпионата Европы. Словакия и Финляндия стали худшими командами, занявшими третьи места в группах Евро-2020.