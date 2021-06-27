Збірна Хорватії залишилася без лідера напередодні матчу 1/8 Євро-2020 проти Іспанії

Футболіст збірної Хорватії здав позитивний тест на коронавірус — його чекає 10-денна ізоляція

Збірна Хорватії зазнала серйозної кадрової втрати перед стартом в плей-офф Євро-2020.

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Півзахисник хорватської збірної Іван Перішич здав позитивний тест на коронавірус. Про це повідомив Хорватський футбольний союз напередодні ввечері. Тепер на 32-річного футболіста чекає 10-денна самоізоляція, що унеможливлює його участь в матчі проти збірної Іспанії в понеділок.

"Медичний персонал ізолював Івана від інших членів збірної і негайно та ретельно проінформував компетентні епідеміологічні органи про ситуацію, надавши докази дотримання всіх необхідних заходів, спрямованих на захист від поширення коронавируса.

Всі інші гравці, співробітники і члени делегації дали негативний результат. Національна збірна відправиться з Пули в неділю, 27 червня, чартерним рейсом в Копенгаген, де в понеділок зіграє матч 1/8 фіналу Євро-2020 проти Іспанії ", — йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті Хорватського футбольного союзу.

На Євро-2020 Іван Перішич забив два м'ячі: в ворота Чехії (1:1) і Шотландії (3:1).

Збірна Хорватії пробилася в плей-офф Євро-2020 тільки в останньому турі, обігравши команду Шотландії. Перемогу "картатим" принесли точні удари Миколи Влашича, Луки Модріча та Івана Перішіча.

Раніше через контакт з інфікованим футболістом були ізольовані гравці збірної Англії Мейсон Маунт і Бен Чіллуел.

Нагадаємо, коронавірус вплинув і на кадровий потенціал найближчого суперника хорватів — команду Іспанії. У перших двох матчах Євро-2020 Луїс Енріке не міг розраховувати на капітана команди Серхіо Бускетса, який здав позитивний тест ще до старту чемпіонату. Проте, Бускетс зумів відновитися і зіграти на чемпіонаті — завдяки його діям Іспанія здобула яскраву перемогу над Словаччиною, яка дозволила Україні вийти в плей-офф чемпіонату Європи. Словаччина і Фінляндія стали гіршими командами, що зайняли треті місця в групах Євро-2020.