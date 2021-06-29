"С уважением": украинские боксеры Усик и Ломаченко сделали подарок рэперу Басте (фото)

Накануне произошли протесты против выступлений российского исполнителя, поскольку он поддерживает аннексию Крыма

Российский музыкант и продюсер Василий Вакуленко, более известный как Баста, показал подарки, которые ему сделали украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко.

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Баста выложил в Instagram фотографию, на которой он позирует в футболке и бейсболке с надписью Lomus — это общий бренд Усика и Ломаченко.

"Спасибо за подгон", — написал Вакуленко в описании фото, отметив никнеймы боксеров.

Василий Ломаченко написал комментарий к этому посту: "С уважением, Василий Михайлович".

25 мая Баста приехал в Киев и выступил в клубе "Стереоплаза". Это мероприятие сопровождалось акцией протеста, участники которой бросили дымовую шашку у входа в концерт-холл, где будет выступать репер. Всего собралось c десяток активистов. Они пришли с плакатами: "Баста финансирует российскую армию", "Баста поддержал оккупацию Крыма".

Напомним, 24 июля Минкульт снова внесет Басту в "черный список". На этот раз в СБУ обратили внимание на то, что Вакуленко снялся в фильме "Ке-ды" (2016 года), где играл российского военного, проходившего службу на оккупированном Крымском полуострове. В 2015 году ему запрещали въезд в Украину за посещение оккупированного Крыма в обход украинского законодательства.

В свою очередь, Василий Ломаченко 9 мая опубликовал в своем Instagram ролик с поздравлением с Днем Победы. В нем указаны даты "1941-1945" и написано, что во время войны "наши деды не делились по национальностям". В описании к ролику Ломаченко отметил, что праздник Дня победы, который празднуют 9 мая, "с каждым годом отдаляется от нас".

Отметим, во время последнего посещения Бастой Киева к нему подходили неизвестные с вопросом "чей Крым?". Один из мужчин тогда заявил, что они "хотели напомнить артисту, что полуостров украинский".