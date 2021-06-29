"З повагою": українські боксери Усик і Ломаченко зробили подарунок реперу Басті (фото)

Напередодні відбулися протести проти виступів російського виконавця, оскільки він підтримує анексію Криму

Російський музикант і продюсер Василь Вакуленко, більш відомий як Баста, показав подарунки, які йому зробили українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко.

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Баста виклав в Instagram фотографію, на якій він позує у футболці і бейсболці з написом Lomus — це загальний бренд Усика і Ломаченка.

"Спасибі за підгін", — написав Вакуленко в описі фото, зазначивши нікнейми боксерів.

Василь Ломаченко написав коментар до цього посту: "З повагою, Василю Михайловичу".

25 травня Баста приїхав до Києва і виступив у клубі "Стереоплаза". Цей захід супроводжувався акцією протесту, учасники якої кинули димову шашку біля входу в концерт-хол, де буде виступати репер. Усього зібралося з десяток активістів. Вони прийшли з плакатами: "Баста фінансує російську армію", "Баста підтримав окупацію Криму".

Нагадаємо, 24 липня Мінкульт знову внесе Басту в "чорний список". Цього разу в СБУ звернули увагу на те, що Вакуленко знявся у фільмі "Ке-ди" (2016 року), де грав російського військового, який проходив службу на окупованому Кримському півострові. У 2015 році йому забороняли вʼїзд в Україну за відвідування окупованого Криму в обхід українського законодавства.

У свою чергу, Василь Ломаченко 9 травня опублікував у своєму Instagram ролик з привітанням з Днем Перемоги. У ньому вказані дати "1941-1945" та написано, що під час війни "наші діди НЕ ділилися на національності". В описі до ролика Ломаченко зазначив, що свято Дня перемоги, яке святкують 9 травня, "з кожним роком віддаляється від нас".

Зазначимо, під час останнього відвідування Бастою Києва до нього підходили невідомі з питанням "чий Крим?". Один з чоловіків тоді заявив, що вони "хотіли нагадати артисту, що півострів український".