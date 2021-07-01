Киевское "Динамо" ждет на стадионе: сколько стоит сезонный абонемент на футбол (фото)

Стала известна стоимость абонементов на матчи киевского "Динамо" в чемпионате Украины.

Киевское "Динамо" объявило о старте продажи абонементов на матчи чемпионата Украины сезона 2021/2022.

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Самые дешевые билеты в категории Standard стоят 300 гривен за половину сезона или 600 гривен за посещение всех матчей сезона. Самые дорогие абонементы в категории VIP стоят 4900 гривен за половину сезона и 8900 гривен за годичный абонемент.

Билеты средней ценовой категории от Standard+ до Comfort+ стоят от 600 до 1900 гривен за сезон. Доступны также и другие категории абонементов.

[ + – ] Сколько стоят абонементы на футбол Фото: ФК Динамо Киев

[ + – ] Сколько стоят абонементы на футбол Фото: официальный сайт ФК "Динамо Киев"

Напомним, что практически весь прошлый сезон прошел без зрителей из-за коронавирусных ограничений.

На текущей неделе "Динамо" объявило заявку на сборы. Вместе с командой готовиться к сезону отправился лучший бомбардир УПЛ Владислав Кулач и еще два потенциальных новичка.

Ранее киевское "Динамо" узнало своих соперников по тренировочным сборам в рамках подготовки к новому сезону.

Киевляне проведут два тренировочных сбора в Швейцарии. Во время сбора команда сыграет четыре контрольных матча.

1 июля. 20:00. "Динамо» — "Базель" (Швейцария)

3 июля. 16:00. "Динамо" — "Лозанна" (Швейцария)

5 июля. Имя соперника будет объявлено позже.

7 июля. 17:00. "Динамо" — "Люцерн" (Швейцария).

Отметим, что в нынешнее межсезонье "Динамо" рассталось с датским полузащитником Миккелем Дуэлундом, который продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов.

В середине июня стал известен календарь УПЛ на сезон 2021/2022. "Шахтер" и "Динамо" в чемпионате Украины должны встретиться в начале октября.

Также определены дата и место проведения Суперкубка Украины "Динамо" – "Шахтер". Матч состоится 24 июля в Киеве, на НСК "Олимпийский".