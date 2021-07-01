Київський "Динамо" чекає на стадіоні: скільки коштує сезонний абонемент на футбол (фото)

Стала відома вартість абонементів на матчі київського "Динамо" в чемпіонаті України.

Київський "Динамо" оголосив про старт продажу абонементів на матчі чемпіонату України сезону 2021/2022.

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Найдешевші квитки в категорії Standard коштують 300 гривень за половину сезону або 600 гривень за відвідування всіх матчів сезону. Найдорожчі абонементи в категорії VIP коштують 4 900 гривень за половину сезону і 8 900 гривень за річний абонемент.

Квитки середньої цінової категорії від Standard+ до Comfort+ коштують від 600 до 1 900 гривень за сезон. Доступні також й інші категорії абонементів.

[ + – ] Скільки коштують абонементи на футбол Фото: ФК Динамо Киiв

[ + – ] Скільки коштують абонементи на футбол Фото: официальный сайт ФК "Динамо Киев"

Нагадаємо, що практично весь минулий сезон пройшов без глядачів через коронавірусні обмеження.

На поточному тижні "Динамо" оголосило заявку на збори. Разом із командою готуватися до сезону вирушив кращий бомбардир УПЛ Владислав Кулач і ще два потенційні новачки.

Раніше київський "Динамо" дізнався своїх суперників на тренувальних зборах у рамках підготовки до нового сезону.

Кияни проведуть два тренувальні збори у Швейцарії. Під час збору команда зіграє чотири контрольні матчі.

1 червня. 20:00. "Динамо" — "Базель" (Швейцарія)

3 липня. 16:00. "Динамо" — "Лозанна" (Швейцарія)

5 липня. Імʼя суперника буде оголошене пізніше.

7 липня. 17:00. "Динамо" — "Люцерн" (Швейцарія).

Зазначимо, що в нинішньому міжсезонні "Динамо" попрощався з датським півзахисником Міккелем Дуелундом, який продовжить карʼєру в чемпіонаті Нідерландів.

У середині червня став відомий календар УПЛ на сезон 2021/2022. "Шахтар" і "Динамо" в чемпіонаті України повинні зустрітися на початку жовтня.

Також визначені дата і місце проведення Суперкубка України "Динамо" — "Шахтар". Матч відбудеться 24 липня в Києві, на НСК "Олімпійський".