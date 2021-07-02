"Лео нужна "Барса", а "Барса" – Лео": легенда "Барселоны" надеется, что Месси останется

Легендарный Хави не верит, что союз Лионеля Месси и "Барселоны" подошел к своему концу.

Легендарный полузащитник "Барселоны" Хави все еще надеется, что Лионель Месси останется в каталонском клубе.

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Напомним, ранее у Месси закончился контракт с "Барселоной", но о будущем футболиста до сих пор ничего неизвестно.

"Надо подождать, чем закончится ситуация с Месси. Я так понимаю, Лео общается с "Барселоной" и президентом. Я желаю ему всего наилучшего. Как его друг и как фанат "Барселоны", я надеюсь, что он продолжит выступать за клуб, — заявил Хави в интервью Marca.

Хави считает, что союз Месси и "Барселоны" это то, что нужно обеим сторонам.

"Барселоне" нужен Месси и Месси нужна "Барселона". Скоро все случится. Он счастлив в "Барселоне" и я надеюсь, что все будет хорошо", – добавил Хави.

Ранее Фокус сообщал, что Месси больше не игрок "Барселоны". 30 июня у него завершился контракт с каталонским клубом, поэтому он может по праву считаться свободным агентом. Ожидалось, что "Барселона" объявит о продлении контракта с Месси в день рождения президента клуба, но так и не сделала этого.

Вероятность того, что Месси все-таки продлил контракт, но об этом еще не сообщено прессе, не исключается.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Месси согласовал новый контракт с "Барселоной". Ожидалось, что новый контракт будет рассчитывать сотрудничество на 10 лет и состоять из трех этапов. Первый этап – два года в клубе в качестве игрока. Второй этап – Месси должен будет работать в качестве посла "Барселоны" в Америке, если продолжит свою карьеру в США. Третий этап – работа в структурах клуба в "Барселоне" после завершения карьеры.

В этом месяце Месси стал рекордсменом по количеству голов за сборную Аргентины, обойдя Батистуту.

Месси провел 145 матчей за сборную Аргентину, забив 73 мяча. Батистута забил 45 голов в 49 матчах, тройку главных бомбардиров нации замыкает Серхио Агуэро – он забил 41 мяч за 97 игр.

В прошедшем сезоне Месси сыграл 47 матчей за "Барселону", забил 38 голов и отдал 14 голевых передач.

До этого Фокус сообщал, что Месси купил пятизвездочный отель в Андорре.