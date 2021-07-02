"Лео потрібна "Барса", а "Барсі" — Лео": легенда "Барселони" сподівається, що Мессі залишиться

Легендарний Хаві не вірить, що союз Ліонеля Мессі та "Барселони" підійшов до свого кінця.

Легендарний півзахисник "Барселони" Хаві все ще сподівається, що Ліонель Мессі залишиться в каталонському клубі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Нагадаємо, раніше у Мессі закінчився контракт із "Барселоною", але про майбутнє футболіста досі нічого невідомо.

"Треба почекати, чим закінчиться ситуація з Мессі. Я так розумію, Лео спілкується з "Барселоною" і президентом. Я бажаю йому всього найкращого. Як його друг і як фанат "Барселони", я сподіваюся, що він продовжить виступати за клуб", — заявив Хаві в інтервʼю Marca.

Хаві вважає, що союз Мессі та "Барселони" це те, що потрібно обом сторонам.

"Барселоні" потрібен Мессі та Мессі потрібна "Барселона". Скоро все трапиться. Він щасливий в "Барселоні" і я сподіваюся, що все буде добре", — додав Хаві.

Раніше Фокус повідомляв, що Мессі більше не гравець "Барселони". 30 червня у нього завершився контракт із каталонським клубом, тому він може по праву вважатися вільним агентом. Очікувалося, що "Барселона" оголосить про продовження контракту з Мессі в день народження президента клубу, але так і не зробила цього.

Імовірність того, що Мессі все-таки продовжив контракт, але про це ще не повідомлено пресі, не заперечується.

Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що Мессі погодив новий контракт із "Барселоною". Очікувалося, що новий контракт розраховуватиме співпрацю на 10 років і складатиметься з трьох етапів. Перший етап — два роки в клубі як гравець. Другий етап — Мессі повинен буде працювати послом "Барселони" в Америці, якщо продовжить свою карʼєру в США. Третій етап — робота в структурах клубу в "Барселоні" після завершення карʼєри.

У цьому місяці Мессі став рекордсменом за кількістю голів за збірну Аргентини, обійшовши Батістуту.

Мессі провів 145 матчів за збірну Аргентини, забивши 73 мʼячі. Батістута забив 45 голів у 49 матчах, трійку головних бомбардирів нації замикає Серхіо Агуеро — він забив 41 мʼяч за 97 ігор.

У минулому сезоні Мессі зіграв 47 матчів за "Барселону", забив 38 голів і віддав 14 гольових передач.

До цього Фокус повідомляв, що Мессі купив пʼятизірковий готель в Андоррі.