Украина - Англия: стали известны стартовые составы команда на 1/4 Евро-2020

Андрей Шевченко включил в стартовый состав сборной Украины сразу пятерых защитников и не нашел места на поле для двух лидеров

В Риме состоится заключительный матч 1/4 финала Евро-2020: Украина — Англия.

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Стали известны стартовые составы соперников: Андрей Шевченко включил в список 11 игроков сразу пятерых номинальных защитников.

Состав сборной Украины

Украина: Бущан — Караваев, Кривцов, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Сидорчук, Зинченко, Шапаренко, Ярмоленко — Яремчук.

Состав сборной Англии:

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Райс, Филлипс, Маунт, Санчо — Кейн, Стерлинг.

Напомним, что победитель этого матча в 1/2 Евро-2020 встретится с победителем пары Чехия — Дания.

Ранее Фокус рассказывал об истории встреч между сборными Украины и Англии: соперники играли друг с другом 7 раз. В последних пяти матчах сборная Англии не забивала больше двух голов в ворота Украины. Два раза победу сопернику отдали арбитры.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко накануне матча отмечал работу Гарета Саутгейта в сборной Англии, а также поделился секретом, за счет чего его команда может одолеть фаворита матча.

Накануне матча к футболистам сборной обратился президент Украины Владимир Зеленский. Несмотря на то, что футболисты уже несколько недель не были дома, президент выразил уверенность, что каждый украинец скажет: "ребята, вам еще очень рано домой".

Перед игрой против сборной Англии украинские футболисты совершили прогулку по Риму, где их тепло встречали болельщики. Футболистам была предложена легкая экскурсионная прогулка, в ходе которой игроки сборной посмотрели достопримечательности Рима и Колизей.