Україна — Англія: стали відомі стартові склади команда на 1/4 Євро-2020

Андрій Шевченко включив до стартового складу збірної України одразу п'ятьох захисників і не знайшов місця на полі для двох лідерів

У Римі відбудеться заключний матч 1/4 фіналу Євро-2020: Україна — Англія.

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Стали відомі стартові склади суперників: Андрій Шевченко включив в список 11 гравців відразу п'ятьох номінальних захисників.

Склад збірної України

Україна: Бущан — Караваєв, Кривцов, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Сидорчук, Зінченко, Шапаренко, Ярмоленко — Яремчук.

Склад збірної Англії:

Англія: Пікфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Райс, Філліпс, Маунт, Санчо — Кейн, Стерлінг.

Нагадаємо, що переможець цього матчу в 1/2 Євро-2020 зустрінеться з переможцем пари Чехія — Данія.

Раніше Фокус розповідав про історію зустрічей між збірними України та Англії: суперники грали один з одним 7 разів. В останніх п'яти матчах збірна Англії не забивала більше двох голів у ворота України. Два рази перемогу супернику віддали арбітри.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко напередодні матчу відзначав роботу Гарета Саутгейта в збірній Англії, а також поділився секретом, за рахунок чого його команда може здолати фаворита матчу.

Напередодні матчу до футболістів збірної звернувся президент України Володимир Зеленський. Незважаючи на те, що футболісти вже кілька тижнів не були вдома, президент висловив упевненість, що кожен українець скаже: "хлопці, вам ще дуже рано додому".

Перед грою проти збірної Англії українські футболісти здійснили прогулянку по Риму, де їх тепло зустрічали вболівальники. Футболістам була запропонована легка екскурсійна прогулянка, в ході якої гравці збірної подивилися пам'ятки Риму і Колізей.