Скандал в "Барселоне": игрок собирается судиться, если "Барса" расторгнет контракт
Каталонский гранд переживает очередную неприятность накануне нового сезона.
Защитник каталонской "Барселоны" Самуэль Умтити намерен судиться со своим клубом.
Как сообщает Marca, "Барселона" хочет расторгнуть соглашение с французским защитником, а Умтити не желает покидать клуб летом.
По данным источника, Умтити даже пригрозил клубу обращением в ФИФА, если клуб попытается предпринять попытку разрыва соглашения.
Умтити пропустил большую часть сезона из-за травмы колена и долгое время не мог вернуться на поле. Француз провел лишь 16 матчей в сезоне, проведя на поле 817 минут.
Также "Барселона" ищет возможности приостановить сотрудничество с боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем. Полузащитник на данный момент зарабатывает в "Барселоне" 8 миллионов евро за сезон.
В начале июня каталонский клуб подписал защитника "Манчестер Сити", зафиксировав сумму отступных в случае последующей продажи — 400 миллионов евро.
Как сообщают испанские СМИ, "Барселона" пошла на такие шаги с целью, чтобы освободить зарплатную ведомость для нового соглашения с Лионелем Месси.
Напомним, ранее Фокус сообщал, что Месси больше не игрок "Барселоны" – стороны все еще продолжают переговоры о новом контракте.
Ранее испанские СМИ сообщали, что Месси согласовал новый контракт с "Барселоной". Ожидалось, что новый контракт будет рассчитывать сотрудничество на 10 лет и состоять из трех этапов. Первый этап – два года в клубе в качестве игрока. Второй этап – Месси должен будет работать в качестве посла "Барселоны" в Америке, если продолжит свою карьеру в США. Третий этап – работа в структурах клуба в "Барселоне" после завершения карьеры.
В прошлом месяце Месси стал рекордсменом по количеству голов за сборную Аргентины, обойдя Габриэля Батистуту.