Скандал в "Барселоне": игрок собирается судиться, если "Барса" расторгнет контракт

Каталонский гранд переживает очередную неприятность накануне нового сезона.

Защитник каталонской "Барселоны" Самуэль Умтити намерен судиться со своим клубом.

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Как сообщает Marca, "Барселона" хочет расторгнуть соглашение с французским защитником, а Умтити не желает покидать клуб летом.

По данным источника, Умтити даже пригрозил клубу обращением в ФИФА, если клуб попытается предпринять попытку разрыва соглашения.

Умтити пропустил большую часть сезона из-за травмы колена и долгое время не мог вернуться на поле. Француз провел лишь 16 матчей в сезоне, проведя на поле 817 минут.

Также "Барселона" ищет возможности приостановить сотрудничество с боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем. Полузащитник на данный момент зарабатывает в "Барселоне" 8 миллионов евро за сезон.

В начале июня каталонский клуб подписал защитника "Манчестер Сити", зафиксировав сумму отступных в случае последующей продажи — 400 миллионов евро.

Как сообщают испанские СМИ, "Барселона" пошла на такие шаги с целью, чтобы освободить зарплатную ведомость для нового соглашения с Лионелем Месси.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что Месси больше не игрок "Барселоны" – стороны все еще продолжают переговоры о новом контракте.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Месси согласовал новый контракт с "Барселоной". Ожидалось, что новый контракт будет рассчитывать сотрудничество на 10 лет и состоять из трех этапов. Первый этап – два года в клубе в качестве игрока. Второй этап – Месси должен будет работать в качестве посла "Барселоны" в Америке, если продолжит свою карьеру в США. Третий этап – работа в структурах клуба в "Барселоне" после завершения карьеры.

В прошлом месяце Месси стал рекордсменом по количеству голов за сборную Аргентины, обойдя Габриэля Батистуту.