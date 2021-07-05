Скандал в "Барселоні": гравець збирається судитися, якщо "Барса" розірве контракт

Каталонський гранд переживає чергову неприємність напередодні нового сезону.

Захисник каталонської "Барселони" Самуель Умтіті має намір судитися зі своїм клубом.

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Як повідомляє Marca, "Барселона" хоче розірвати угоду з французьким захисником, а Умтіті не бажає залишати клуб влітку.

За даними джерела, Умтіті навіть пригрозив клубу зверненням до ФІФА, якщо клуб спробує розірвати угоду.

Умтіті пропустив більшу частину сезону через травму коліна і довгий час не міг повернутися на поле. Француз зіграв лише 16 матчів у сезоні, провівши на полі 817 хвилин.

Також "Барселона" шукає можливості призупинити співпрацю з боснійським півзахисником Міралемом Пʼянічем. Півзахисник зараз заробляє в "Барселоні" 8 мільйонів євро за сезон.

На початку червня каталонський клуб підписав захисника "Манчестер Сіті", зафіксувавши суму відступних у разі подальшого продажу — 400 мільйонів євро.

Як повідомляють іспанські ЗМІ, "Барселона" пішла на такі кроки з метою, щоб звільнити зарплатну відомість для нової угоди з Ліонелем Мессі.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що Мессі більше не гравець "Барселони" — сторони все ще продовжують переговори про новий контракт.

Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що Мессі погодив новий контракт з "Барселоною". Очікувалося, що новий контракт розраховуватиме співпрацю на 10 років і складатися з трьох етапів. Перший етап — два роки в клубі в якості гравця. Другий етап — Мессі повинен буде працювати в якості посла "Барселони" в Америці, якщо продовжить свою карʼєру в США. Третій етап — робота в структурах клубу в "Барселоні" після завершення карʼєри.

Минулого місяця Мессі став рекордсменом за кількістю голів за збірну Аргентини, обійшовши Габріеля Батістуту.