Скандал в "Барселоні": гравець збирається судитися, якщо "Барса" розірве контракт
Каталонський гранд переживає чергову неприємність напередодні нового сезону.
Захисник каталонської "Барселони" Самуель Умтіті має намір судитися зі своїм клубом.
Як повідомляє Marca, "Барселона" хоче розірвати угоду з французьким захисником, а Умтіті не бажає залишати клуб влітку.
За даними джерела, Умтіті навіть пригрозив клубу зверненням до ФІФА, якщо клуб спробує розірвати угоду.
Умтіті пропустив більшу частину сезону через травму коліна і довгий час не міг повернутися на поле. Француз зіграв лише 16 матчів у сезоні, провівши на полі 817 хвилин.
Також "Барселона" шукає можливості призупинити співпрацю з боснійським півзахисником Міралемом Пʼянічем. Півзахисник зараз заробляє в "Барселоні" 8 мільйонів євро за сезон.
На початку червня каталонський клуб підписав захисника "Манчестер Сіті", зафіксувавши суму відступних у разі подальшого продажу — 400 мільйонів євро.
Як повідомляють іспанські ЗМІ, "Барселона" пішла на такі кроки з метою, щоб звільнити зарплатну відомість для нової угоди з Ліонелем Мессі.
Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що Мессі більше не гравець "Барселони" — сторони все ще продовжують переговори про новий контракт.
Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що Мессі погодив новий контракт з "Барселоною". Очікувалося, що новий контракт розраховуватиме співпрацю на 10 років і складатися з трьох етапів. Перший етап — два роки в клубі в якості гравця. Другий етап — Мессі повинен буде працювати в якості посла "Барселони" в Америці, якщо продовжить свою карʼєру в США. Третій етап — робота в структурах клубу в "Барселоні" після завершення карʼєри.
Минулого місяця Мессі став рекордсменом за кількістю голів за збірну Аргентини, обійшовши Габріеля Батістуту.