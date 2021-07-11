Финал Евро-2020: стали известны стартовые составы Италии и Англии

Роберто Манчини и его визави Гарет Саутгейт определились с футболистами, которые начнут финальный матч с первых минут

В 22:00 по киевскому времени в Лондоне, на стадионе "Уэмбли" состоится финал Евро-2020, в котором сборная Италии принимает команду Англии.

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Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на решающий матч чемпионата Европы по футболу.

Италия: Д.Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Англия: Пикфорд — Триппьер, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Филлипс, Райс, Маунт, Стерлинг — Кейн.

Смотреть прямую трансляцию финала Евро-2020 можно на телеканалах "Футбол 1" и "Украина".

Ранее Фокус рассказывал об особенностях финала Евро-2020. Отметим, что сборная Италии играет в финале чемпионата Европы в четвертый раз. Одна из трех предыдущих попыток завершилась чемпионским титулом в 1968 году, а вот в 2000-м и 2012-м итальянцы проигрывали. Что касается Англии, то она впервые выступит в финале континентального турнира.

Напомним, именно от сборной Англии с турнира выбыла сборная Украины. Команда Андрея Шевченко в матче 1/4 финала проиграла родоначальникам футбола с разгромным счетом 0:4. Дважды отличился Харри Кейн, еще по голу провели Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон.

В полуфинале Англия прошла команду Дании, а Италия выбила с розыгрыша сборную Испании. Команда Роберто Манчини снова играла в овертайме, но на этот раз вырвать победу, как в матче 1/8 против Австрии ей не удалось. Победителя определяли в серии пенальти, где итальянцы реализовали четыре удара, а испанцы — лишь два.

Перед серией пенальти капитан итальянцев Джорджо Кьеллини прибег к хитростям, оказав психологическое давление на капитана сборной Испании Жорди Альбу.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.