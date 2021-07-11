Фінал Євро-2020: стали відомі стартові склади Італії та Англії

Роберто Манчіні та його візаві Гарет Саутгейт визначилися з футболістами, які почнуть фінальний матч з перших хвилин

О 22:00 за київським часом в Лондоні, на стадіоні "Вемблі" відбудеться фінал Євро-2020, в якому збірна Італії приймає команду Англії.

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Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на вирішальний матч чемпіонату Європи з футболу.

Італія: Д.Доннарумма — Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні, Емерсон — Барелла, Жоржина, Верратті — К'єза, Іммобіле, Лоренцо Інсіньє.

Англія: Пікфорд — Тріпп'єр, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Філліпс, Райс, Маунт, Стерлінг — Кейн.

Дивитися пряму трансляцію фіналу Євро-2020 можна на телеканалах "Футбол 1" і "Україна".

Раніше Фокус розповідав про особливості фіналу Євро-2020. Відзначимо, що збірна Італії грає в фіналі чемпіонату Європи в четвертий раз. Одна з трьох попередніх спроб завершилася чемпіонським титулом у 1968 році, а ось в 2000-му і 2012-му італійці програвали. Що стосується Англії, то вона вперше виступить в фіналі континентального турніру.

Нагадаємо, саме від збірної Англії з турніру вибула збірна України. Команда Андрія Шевченка в матчі 1/4 фіналу програла родоначальникам футболу з розгромним рахунком 0:4. Двічі відзначився Харрі Кейн, ще по голу провели Гаррі Магуайр і Джордан Хендерсон.

У півфіналі Англія пройшла команду Данії, а Італія вибила з розіграшу збірну Іспанії. Команда Роберто Манчіні знову грала в овертаймі, але на цей раз вирвати перемогу, як у матчі 1/8 проти Австрії їй не вдалося. Переможця визначали в серії пенальті, де італійці реалізували чотири удари, а іспанці — лише два.

Перед серією пенальті капітан італійців Джорджо К'єлліні вдався до хитрощів, надавши психологічний тиск на капітана збірної Іспанії Хорді Альбу.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.