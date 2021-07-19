Старт УПЛ под угрозой: клуб сдал 15 положительных тестов на коронавирус

Новый сезон чемпионата Украины по футболу может быть сорван из-за пандемии коронавируса.

Во "Львове", выступающем в украинской премьер-лиге, вспышка коронавируса, сообщает журналист "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

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Коронавирусом заболели 11 футболистов и 4 тренера — все они сдали положительные тесты на ковид. Еще пять футболистов имеют признаки болезни и повышенную температуру.

Отметим, что "Львов" в 1-м туре УПЛ должен был сыграть против "Мариуполя" 23 июля, но старт чемпионата теперь может быть отложен.

Ранее Фокус рассказывал, что украинский клуб украинский футбольный клуб выпустил свое пиво.

Известен календарь УПЛ: с кем и когда сыграют "Динамо" и "Шахтер". Также мы сообщали, что по просьбе "Динамо" матч за Суперкубок Украины официально перенесен на осень.

Учитывая позицию обоих клубов, матч, который должен был состояться 24 июля на НСК "Олимпийский" в Киеве, официально перенесен на 22 сентября 2021 года. Время и место проведения остаются без изменений.

Сообщается, что все билеты, приобретенные на матч будут действительными.

В этом году УПЛ подписала спонсорский контракт с компанией Vbet, что отразилось и на официальном названии матча за Суперкубок Украины: теперь он называется VBET Суперкубок Украины.

Напомним, что "Динамо" делегировало в национальную сборную 10 футболистов. Ими стали: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Илья Забарный, Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Артем Беседин, Александр Караваев, Александр Тымчик и Денис Попов. Двое последних так и не сыграли на турнире, а Артем Беседин досрочно покинул расположение сборной после серьезной травмы, полученной в матче 1/8 финала против сборной Швеции. Нападающий пропустит шесть месяцев.

В свою очередь, "Шахтер" на Евро-2020 был представлен семью игроками: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Георгий Судаков, Тарас Степаненко и Марлос.