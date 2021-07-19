Старт УПЛ під загрозою: клуб здав 15 позитивних тестів на коронавірус

Новий сезон чемпіонату України з футболу може бути зірваний через пандемію коронавірусу.

У "Львові", який виступає в українській премʼєр-лізі, спалах коронавірусу, повідомляє журналіст "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас.

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Коронавірусом захворіли 11 футболістів і 4 тренери — всі вони здали позитивні тести на ковід. Ще пʼять футболістів мають ознаки хвороби і підвищену температуру.

Зазначимо, що "Львів" у 1-му турі УПЛ повинен був зіграти проти "Маріуполя" 23 липня, але старт чемпіонату тепер може бути відкладений.

Раніше Фокус розповідав, що український футбольний клуб випустив своє пиво.

Відомий календар УПЛ: із ким і коли зіграють "Динамо" і "Шахтар". Також ми повідомляли, що на прохання "Динамо" матч за Суперкубок України офіційно перенесений на осінь.

З огляду на позицію обох клубів, матч, який повинен був відбутися 24 липня на НСК "Олімпійський" в Києві, офіційно перенесений на 22 вересня 2021 року. Час і місце проведення залишаються без змін.

Повідомляється, що всі квитки, придбані на матч будуть дійсними.

Цього року УПЛ підписала спонсорський контракт із компанією Vbet, що відбилося і на офіційній назві матчу за Суперкубок України: тепер він називається VBET Суперкубок України.

Нагадаємо, що "Динамо" делегувало в національну збірну 10 футболістів. Ними стали: Георгій Бущан, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Ілля Забарний, Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Артем Бєсєдін, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик та Денис Попов. Двоє останніх так і не зіграли на турнірі, а Артем Бєсєдін достроково покинув розташування збірної після серйозної травми, отриманої в матчі 1/8 фіналу проти збірної Швеції. Нападник пропустить шість місяців.

Зі свого боку, "Шахтар" на Євро-2020 був представлений сімома гравцями: Андрій Пʼятов, Анатолій Трубін, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Георгій Судаков, Тарас Степаненко та Марлос.