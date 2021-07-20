Украинского легкоатлета дисквалифицировали перед Олимпиадой в Токио

Олимпийская сборная Украины продолжает терпеть кадровые потери перед стартом самого важного турнира в мире.

Федерация легкой атлетики Украины объявила о решении спортивного арбитражного суда с 15 июля 2021 года по делу легкоатлета Игоря Главана.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

30-летний украинский спортсмен, представляющий Украину на соревнованиях по спортивной ходьбе, должен был выступать на Олимпиаде в Токио на дистанции 50 км, но теперь не полетит на Олимпийские игры.

Как сообщает ФЛАУ, Спортивный арбитражный суд в Лозанне пересмотрел дело Главана в сторону увеличения срока дисквалификации – теперь украинец дисквалифицирован на три года и пропустит нынешнюю Олимпиаду в Токио. Также все результаты украинца, которые он показал с 25 июля 2017 года, аннулированы.

Федерация легкой атлетики Украины сообщает, что место Главана займет Валерий Литанюк, который занимает следующее место в мировом рейтинге и был заявлен ФЛАУ по резервному списку участников официальной делегации Украины.

Ранее Фокус сообщал о допинг-скандале в России: ФИФА дисквалифицировала трех футболистов. Кроме того, мы сообщали, что двух российских пловцов отстранили за допинг накануне Олимпиады.

Как стало известно, Олимпиада-2020 в Токио пройдет без зрителей.

Ежедневное количество случаев заражения в Токио растет с тех пор, как в прошлом месяце закончилось чрезвычайное положение, при этом подтвержденные случаи в среду достигли максимума с середины мая. Опасения по поводу темпов вакцинации, которые росли с самого начала, усилились, поскольку страна сталкивается с проблемой распределения вакцины.

Напомним, что Олимпийские игры 2020 состоятся с 23 июля по 8 августа. До этого стал известен состав Олимпийской сборной Украины, в который вошло 158 спортсменов в 25 видах спорта.

Украина будет представлена в бадминтоне, боксе, вольной и греко-римской борьбе, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтенбайк), академической гребле, гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе), спортивной гимнастике, художественной гимнастике, дзюдо, каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, артистическом плавании, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, настольном теннисе, триатлоне и фехтовании.