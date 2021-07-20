Українського легкоатлета дискваліфікували перед Олімпіадою в Токіо

Олімпійська збірна України продовжує втрачати кадри перед стартом найважливішого турніру в світі.

Федерація легкої атлетики України оголосила про рішення спортивного арбітражного суду з 15 липня 2021 року щодо справи легкоатлета Ігоря Главана.

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30-річний український спортсмен, який представляє Україну на змаганнях зі спортивної ходьби, повинен був виступати на Олімпіаді в Токіо на дистанції 50 км, але тепер не полетить на Олімпійські ігри.

Як повідомляє ФЛАУ, Спортивний арбітражний суд у Лозанні переглянув справу Главана в бік збільшення терміну дискваліфікації — тепер українець дискваліфікований на три роки і пропустить нинішню Олімпіаду в Токіо. Також усі результати українця, які він показав із 25 липня 2017 року, анульовані.

Федерація легкої атлетики України повідомляє, що місце Главана займе Валерій Літанюк, який посідає наступне місце в світовому рейтингу і був заявлений ФЛАУ по резервному списку учасників офіційної делегації України.

Раніше Фокус повідомляв про допінг-скандал у Росії: ФІФА дискваліфікувала трьох футболістів. Крім того, ми повідомляли, що двох російських плавців відсторонили за допінг напередодні Олімпіади.

Як стало відомо, Олімпіада-2020 на Токіо пройде без глядачів.

Щоденна кількість випадків зараження в Токіо зростає з тих пір, як у минулому місяці закінчився надзвичайний стан, при цьому підтверджені випадки в середу досягли максимуму із середини травня. Побоювання з приводу темпів вакцинації, які росли із самого початку, посилилися, оскільки країна стикається з проблемою розподілу вакцини.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри 2020 відбудуться з 23 липня по 8 серпня. До цього стало відомо про склад Олімпійської збірної України, до якого увійшли 158 спортсменів у 25 видах спорту.

Україна буде представлена в бадмінтоні, боксі, вільній і греко-римській боротьбі, важкій атлетиці, велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк), академічному веслуванні, веслуванні на байдарках і каное (гребному слаломі), спортивній гімнастиці, художній гімнастиці, дзюдо, карате, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, артистичному плаванні, стрільбі з лука, кульовій стрільбі, стрибках у воду, стрибках на батуті, сучасному пʼятиборстві, тенісі, настільному тенісі, тріатлоні та фехтуванні.