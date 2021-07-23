Тайфун может помешать проведению Олимпиады в Токио

Проведению Олимпийских игр может помешать не только пандемия коронавируса, но и стихия.

В Токио в ближайшие дни тропический циклон может перерасти в Тайфун, сообщает главное метеорологическое агентство Японии.

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Ожидается, что 27 июля циклон подойдет к Токио и в моменте приближения скорость ветра в центре циклона составит 20 метров в секунду, а при порывах может усилиться до 30 метров. К моменту приближения к Токио давление в центре тайфуна может составлять 996 гектопаскалей.

По данным агентства Киодо, в случае приближения тайфуна расписание соревнований может быть изменено.

На вторник, 27 июля, в Токио запланированы соревнования по плаванию на открытой воде и по плаванию из программы триатлона.

Ранее Фокус рассказывал, что российская лучница потеряла сознание на Олимпиаде в Токио из-за жары, одна из национальных сборных снялась с Олимпиады в Токио, а также сколько украинские спортсмены получат за медали на Олимпиаде и кто представит Украину на Олимпиаде в Токио.

Украину на главном спортивном мероприятии мира последних четырех лет представит 157 олимпийцев в 25 видах спорта, всего – в 30 дисциплинах.

Украина будет представлена в бадминтоне, боксе, вольной и греко-римской борьбе, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтенбайк), академической гребле, гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе), спортивной гимнастике, художественной гимнастике, дзюдо, каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, артистическом плавании, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, настольном теннисе, триатлоне и фехтовании.

Напомним, игры ХХХI Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Олимпиада должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.

Олимпийские надежды Украины. У кого есть шансы на медали в Токио