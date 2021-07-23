Тайфун може перешкодити проведенню Олімпіади в Токіо

Проведенню Олімпійських ігор може перешкодити не тільки пандемія коронавірусу, але і стихія.

У Токіо в найближчі дні тропічний циклон може перерости в Тайфун, повідомляє головне метеорологічне агентство Японії.

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Очікується, що 27 липня циклон підійде до Токіо і в моменті наближення швидкість вітру в центрі циклону становитиме 20 метрів на секунду, а при поривах може підсилитися до 30 метрів. До моменту наближення до Токіо тиск у центрі тайфуну може становити 996 гектопаскалів.

За даними агентства Кіодо, у разі наближення тайфуну розклад змагань може бути змінено.

На вівторок, 27 липня, в Токіо заплановані змагання з плавання на відкритій воді і з плавання з програми тріатлону.

Раніше Фокус розповідав, що російська спортсменка втратила свідомість на Олімпіаді в Токіо через спеку, одна з національних збірних знялася з Олімпіади в Токіо, а також скільки українські спортсмени отримають за медалі на Олімпіаді і хто представить Україну на Олімпіаді в Токіо.

Україну на головному спортивному заході світу останніх чотирьох років представить 157 олімпійців у 25 видах спорту, усього — в 30 дисциплінах.

Україна буде представлена в бадмінтоні, боксі, вільній і греко-римській боротьбі, важкій атлетиці, велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк), академічному веслуванні, веслуванні на байдарках і каное (гребному слаломі), спортивній гімнастиці, художній гімнастиці, дзюдо, карате, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, артистичному плаванні, стрільбі з лука, кульовій стрільбі, стрибках у воду, стрибках на батуті, сучасному пʼятиборстві, тенісі, настільному тенісі, тріатлоні і фехтуванні.

Нагадаємо, ігри ХХХІ Олімпіади в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня. Олімпіада повинна була відбутися влітку 2020 року, але була перенесена на рік через пандемію коронавірусу.

Олімпійські надії України. У кого є шанси на медалі в Токіо