Наконец-то мир: Неймар перестал судиться с "Барселоной"

Стороны заключили мирную сделку спустя пять лет.

Официальный сайт "Барселоны" сообщает, что клуб завершил все судебные тяжбы со своим бывшим футболистом Неймаром, который сейчас защищает цвета "ПСЖ".

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Отмечается, что стороны смогли прийти к мировому соглашению после трех судебных исков в трудовую инспекцию и одного в рамках гражданского процесса.

Ранее СМИ сообщали, что Неймар начал судиться против своей бывшей команды якобы из-за бонуса в размере 40 миллионов евро, который "Барселона" должна была выплатить за переподписание контракта с 2016 году.

Напомним, бразильский футболист покинул каталонский клуб в 2017 году, а прошлым летом было известно, "Барселона" совершала попытки вновь вернуть Неймара в клуб, но переговоры потерпели неудачу, и форвард продолжил выступать за французскую команду.

Последний раз нападающий выходил на поле в футболке сборной Бразилии на Копа Америка, где сборная игрока проиграла в домашнем финале команде Аргентины. Неймар, в свою очередь, запомнился необычной прической.

Ранее Фокус рассказывал, что Неймар снова заплакал из-за рекорда Пеле. Неймар забил уже 68 голов за сборную, рекорд Пеле – 77 мячей.

Отметим, что Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. В завершившемся сезоне 29-летний нападающий принял участие в 16 матчах чемпионата Франции, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Клуб Неймара "ПСЖ" крепко усилился перед стартом нового сезона. Французы подписали лучшего игрока Евро-2020 – вратаря Джанлуиджи Доннарумму. Ранее ПСЖ оформил трансфер испанского защитника Серхио Рамоса, который присоединился к клубу на правах свободного агента. До переезда в Париж, 35-летний футболист 15 лет выступал за "Реал" Мадрид.