Наконец-то мир: Неймар перестал судиться с "Барселоной"
Стороны заключили мирную сделку спустя пять лет.
Официальный сайт "Барселоны" сообщает, что клуб завершил все судебные тяжбы со своим бывшим футболистом Неймаром, который сейчас защищает цвета "ПСЖ".
Отмечается, что стороны смогли прийти к мировому соглашению после трех судебных исков в трудовую инспекцию и одного в рамках гражданского процесса.
Ранее СМИ сообщали, что Неймар начал судиться против своей бывшей команды якобы из-за бонуса в размере 40 миллионов евро, который "Барселона" должна была выплатить за переподписание контракта с 2016 году.
Напомним, бразильский футболист покинул каталонский клуб в 2017 году, а прошлым летом было известно, "Барселона" совершала попытки вновь вернуть Неймара в клуб, но переговоры потерпели неудачу, и форвард продолжил выступать за французскую команду.
Последний раз нападающий выходил на поле в футболке сборной Бразилии на Копа Америка, где сборная игрока проиграла в домашнем финале команде Аргентины. Неймар, в свою очередь, запомнился необычной прической.
Ранее Фокус рассказывал, что Неймар снова заплакал из-за рекорда Пеле. Неймар забил уже 68 голов за сборную, рекорд Пеле – 77 мячей.
Отметим, что Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. В завершившемся сезоне 29-летний нападающий принял участие в 16 матчах чемпионата Франции, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
Клуб Неймара "ПСЖ" крепко усилился перед стартом нового сезона. Французы подписали лучшего игрока Евро-2020 – вратаря Джанлуиджи Доннарумму. Ранее ПСЖ оформил трансфер испанского защитника Серхио Рамоса, который присоединился к клубу на правах свободного агента. До переезда в Париж, 35-летний футболист 15 лет выступал за "Реал" Мадрид.