Нарешті мир: Неймар припинив судитися з "Барселоною"
Сторони уклали мирну угоду через п'ять років.
Офіційний сайт "Барселони" повідомляє, що клуб завершив усі судові тяжби зі своїм колишнім футболістом Неймаром, який зараз захищає кольори "ПСЖ".
Зазначається, що сторони змогли прийти до мирової угоди після трьох судових позовів до трудової інспекції та одного в рамках цивільного процесу.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Неймар почав судитися проти своєї колишньої команди нібито через бонус у розмірі 40 мільйонів євро, який "Барселона" повинна була виплатити за перепідписання контракту з 2016 року.
Нагадаємо, бразильський футболіст покинув каталонський клуб у 2017 році, а минулого літа було відомо, "Барселона" здійснювала спроби знову повернути Неймара в клуб, але переговори зазнали невдачі, і форвард продовжив виступати за французьку команду.
Востаннє нападник виходив на поле у футболці збірної Бразилії на Копа Америка, де збірна гравця програла в домашньому фіналі команді Аргентини. Неймар, зі свого боку, запам'ятався незвичайною зачіскою.
Раніше Фокус розповідав, що Неймар знову заплакав через рекорд Пеле. Неймар забив вже 68 голів за збірну, рекорд Пеле — 77 м'ячів.
Зазначимо, що Неймар перейшов у "ПСЖ" із "Барселони" в 2017 році за рекордні 222 млн євро. У сезоні, що завершився, 29-річний нападник взяв участь в 16 матчах чемпіонату Франції, забив вісім голів і віддав чотири результативні передачі.
Клуб Неймара "ПСЖ" міцно посилився перед стартом нового сезону. Французи підписали кращого гравця Євро-2020 — воротаря Джанлуїджі Доннарумма. Раніше ПСЖ оформив трансфер іспанського захисника Серхіо Рамоса, який приєднався до клубу на правах вільного агента. До переїзду в Париж, 35-річний футболіст 15 років виступав за "Реал" Мадрид.