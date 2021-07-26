Нарешті мир: Неймар припинив судитися з "Барселоною"

Сторони уклали мирну угоду через п'ять років.

Офіційний сайт "Барселони" повідомляє, що клуб завершив усі судові тяжби зі своїм колишнім футболістом Неймаром, який зараз захищає кольори "ПСЖ".

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Зазначається, що сторони змогли прийти до мирової угоди після трьох судових позовів до трудової інспекції та одного в рамках цивільного процесу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Неймар почав судитися проти своєї колишньої команди нібито через бонус у розмірі 40 мільйонів євро, який "Барселона" повинна була виплатити за перепідписання контракту з 2016 року.

Нагадаємо, бразильський футболіст покинув каталонський клуб у 2017 році, а минулого літа було відомо, "Барселона" здійснювала спроби знову повернути Неймара в клуб, але переговори зазнали невдачі, і форвард продовжив виступати за французьку команду.

Востаннє нападник виходив на поле у футболці збірної Бразилії на Копа Америка, де збірна гравця програла в домашньому фіналі команді Аргентини. Неймар, зі свого боку, запам'ятався незвичайною зачіскою.

Раніше Фокус розповідав, що Неймар знову заплакав через рекорд Пеле. Неймар забив вже 68 голів за збірну, рекорд Пеле — 77 м'ячів.

Зазначимо, що Неймар перейшов у "ПСЖ" із "Барселони" в 2017 році за рекордні 222 млн євро. У сезоні, що завершився, 29-річний нападник взяв участь в 16 матчах чемпіонату Франції, забив вісім голів і віддав чотири результативні передачі.

Клуб Неймара "ПСЖ" міцно посилився перед стартом нового сезону. Французи підписали кращого гравця Євро-2020 — воротаря Джанлуїджі Доннарумма. Раніше ПСЖ оформив трансфер іспанського захисника Серхіо Рамоса, який приєднався до клубу на правах вільного агента. До переїзду в Париж, 35-річний футболіст 15 років виступав за "Реал" Мадрид.