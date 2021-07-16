Тепер із косичками: Неймар здивував своєю новою зачіскою (фото)

Бразилець здивував новим стилем — заплів косички і зібрав їх у пучок на голові.

Нападник "ПСЖ" і збірної Бразилії Неймар знову змінив свій імідж.

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Тепер бразилець заплів косички, зібрані в пучок на голові.

"Нова зачіска Неймара", — написало медіа 433 в Instagram.

Нагадаємо, зовсім нещодавно бразилець продовжив із "ПСЖ" угоду до літа 2025 року.

Раніше Фокус розповідав, що Неймар знову заплакав через рекорд Пеле. Неймар забив уже 68 голів за збірну, рекорд Пеле — 77 мʼячів.

Зазначимо, що Неймар перейшов у "ПСЖ" із "Барселони" в 2017 році за рекордні 222 млн євро. У сезоні, що завершився, 29-річний нападник взяв участь у 16 матчах чемпіонату Франції, забив вісім голів і віддав чотири результативні передачі.

Клуб Неймара "ПСЖ" міцно посилився перед стартом нового сезону. Французи підписали кращого гравця Євро-2020 — воротаря Джанлуїджі Доннарумма. Раніше ПСЖ оформив трансфер іспанського захисника Серхіо Рамоса, який приєднався до клубу на правах вільного агента. До переїзду в Париж, 35-річний футболіст 15 років виступав за "Реал" Мадрид.

Крім цього, до команди приєднався основний півзахисник "Ліверпуля" Джорджіньо Вейналдум.

Фокус повідомляв, що легенда "Баварії" і збірної Нідерландів завершив карʼєру.

Нагадаємо, що Роббен вже оголошував про завершення карʼєри в 2019 році, але влітку 2020-го він вирішив її відновити і відіграв сезон на Батьківщині — у "Гронінгені".

Раніше Фокус розповідав, що його колега по виступах за "Баварію" — легенда збірної Франції відмовився продовжувати контракт із клубом.

До цього Фокус повідомляв, що легендарний ексгравець "Шахтаря" продовжив контракт з англійським грандом.