Теперь с косичками: Неймар удивил своей новой прической (фото)

Бразилец удивил новым стилем – заплел косички и собрал их в пучок на голове.

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар вновь изменил свой имидж.

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Теперь бразилец заплел косички, собранные в пучок на голове.

"Новая прическа Неймара", — написало медиа 433 в Instagram.

Напомним, совсем недавно бразилец продлил с "ПСЖ" соглашение до лета 2025 года.

Ранее Фокус рассказывал, что Неймар снова заплакал из-за рекорда Пеле. Неймар забил уже 68 голов за сборную, рекорд Пеле – 77 мячей.

Отметим, что Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. В завершившемся сезоне 29-летний нападающий принял участие в 16 матчах чемпионата Франции, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Клуб Неймара "ПСЖ" крепко усилился перед стартом нового сезона. Французы подписали лучшего игрока Евро-2020 – вратаря Джанлуиджи Доннарумму. Ранее ПСЖ оформил трансфер испанского защитника Серхио Рамоса, который присоединился к клубу на правах свободного агента. До переезда в Париж, 35-летний футболист 15 лет выступал за "Реал" Мадрид.

Кроме этого, к команде присоединился основной полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум.

Фокус сообщал, что легенда "Баварии" и сборной Нидерландов завершил карьеру.

Напомним, что Роббен уже объявлял о завершении карьеры в 2019 году, но летом 2020-го он решил ее возобновить и отыграл сезон на Родине – в "Гронингене".

Ранее Фокус рассказывал, что его коллега по выступлениям за "Баварию" – легенда сборной Франции отказался продлевать контракт с клубом.

До этого Фокус сообщал, что легендарный экс-игрок "Шахтера" продлил контракт с английским грандом.