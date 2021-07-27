На повышение: Белодед изменит весовую категорию после бронзовой медали на Олимпиаде в Токио

Украинка готова возобновить карьеру и набрать вес для успешного участия на следующих турнирах.

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед рассказала, почему решила взять паузу в карьере и назвала сроки ожидаемого возвращения в спорт.

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"Это будет небольшая пауза. Меня просто неправильно поняли. Это будет отдых, мне надо перезагрузиться, настроиться, набраться сил на следующий олимпийский цикл. Потому что это было очень тяжело для меня психологически, физически. Мне нужен месяц, возможно, немного больше, чтобы идти дальше к своим целям.

Я уже готова менять вес, уже меняю, – сказала Белодед в эфире телеканала "Ua:Перший".

Напомним, Дарья Белодед принесла первую медаль Украины на Олимпиаде-2020.

В борьбе за третье место Дарья Белодед одержала победу над представительницей Израиля Широй Ришони. Украинка сумела провести прием и захватить соперницу, проведя удержание на последних секундах основного времени. Этого оказалось достаточно для победы, которая принесла Украине первую медаль на Олимпиаде в Токио!

После бронзы на Олимпиаде в Токио Белодед решила приостановить спортивную карьеру. Призер Олимпиады рассчитывала завоевать золото в Токио.

Как отметил Геннадий Белодед, после бронзовой медали на Олимпиаде 2020 Дарья решила сделать паузу в профессиональной карьере. Наставник украинской дзюдоистки пока не знает, как долго продлиться отдых спортсменки.

"Отдых, думаю, будет два, три, четыре месяца, шесть месяцев — будет видно по ее состоянию. А как отдохнет и почувствует, что появилось желание, тогда можно понемногу начинать", — подытожил наставник Дарьи Белодед в общении с журналистами.

Также Фокус рассказывал, что фехтовальщик Игорь Рейзлин принес Украине вторую медаль на Олимпийских играх в Токио. В поединке за бронзовую медаль Игорь Рейзлин переиграл итальянца Андреа Сантарелли. Бронзовая медаль Игоря Рейзлина стала первой в истории Украины в мужской шпаге.