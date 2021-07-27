На підвищення: Білодід змінить вагову категорію після бронзової медалі на Олімпіаді в Токіо

Українка готова відновити кар'єру і набрати вагу для успішної участі на наступних турнірах.

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід розповіла, чому вирішила взяти паузу в кар'єрі та назвала терміни очікуваного повернення в спорт.

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"Це буде невелика пауза. Мене просто неправильно зрозуміли. Це буде відпочинок, мені треба перезавантажитися, налаштуватися, набратися сил на наступний олімпійський цикл. Тому що це було дуже важко для мене психологічно, фізично. Мені потрібен місяць, можливо, трохи більше, щоб йти далі до своїх цілей.

Я вже готова змінювати вагу, вже міняю", — сказала Білодід в ефірі телеканалу "Ua: Перший".

Нагадаємо, Дар'я Білодід принесла першу медаль Україні на Олімпіаді-2020.

У боротьбі за третє місце Дар'я Білодід здобула перемогу над представницею Ізраїлю Шірой Рішон. Українка зуміла провести прийом і захопити суперницю, провівши утримання на останніх секундах основного часу. Цього виявилося достатньо для перемоги, яка принесла Україні першу медаль на Олімпіаді в Токіо!

Після бронзи на Олімпіаді в Токіо Білодід вирішила призупинити спортивну кар'єру. Призерка Олімпіади розраховувала завоювати золото в Токіо.

Як зазначив Геннадій Білодід, після бронзової медалі на Олімпіаді 2020 Дар'я вирішила зробити паузу у професійній кар'єрі. Наставник української дзюдоїстки поки не знає, як довго триватиме відпочинок спортсменки.

"Відпочинок, думаю, буде два, три, чотири місяці, шість місяців — буде видно за її станом. А як відпочине і відчує, що з'явилося бажання, тоді можна потроху починати", — підсумував наставник Дар'ї Білодід у спілкуванні із журналістами.

Також Фокус розповідав, що фехтувальник Ігор Рейзлін приніс Україні другу медаль на Олімпійських іграх у Токіо. У поєдинку за бронзову медаль Ігор Рейзлін переграв італійця Андреа Сантареллі. Бронзова медаль Ігоря Рейзліна стала першою в історії України в чоловічій шпазі.