Болельщики "Динамо" устроили потасовку на матче против "Вереса" (видео)

Группа активных болельщиков чемпиона Украины продолжает конфликтовать с клубом, несмотря на удачные результаты.

В поединке второго тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" на своем поле сумело легко одолеть "Верес", забив четыре безответных гола.

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Несмотря на отличный результат от команды, отметились со знаком минус болельщики "бело-синих". В середине второго тайма на трибунах НСК "Олимпийский" произошел конфликт между фанатами и стюардами поединка. По словам очевидцев, спровоцировали конфликтную ситуацию именно болельщики "Динамо".

Кроме того, в начале игры ультрас хозяев вывесили баннер "Убирайтесь играть в Мариуполь" в адрес донецкого "Шахтера", который также проводит свои матчи в Киеве. Известно, что несколькими днями ранее фанаты сорвали несколько баннеров "горняков", которые были размещены по городу.

Напомним, что команда "Динамо" начала сезон позже всех, так как совсем недавно киевляне завершили свой тренировочный сбор. Также в новый сезон "бело-синие" вошли с новой домашней и выездной формой.

"Динамо" подписало достаточно футболистов в текущее трансферное окно, а также отдало 14 игроков в стан "Черноморца" на правах аренды.

Ранее Фокус рассказывал, что бывший клуб главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу "Шахтер" "Шахтер" поздравил Луческу с днем рождения, но не пожелал новых побед на футбольном поле, как это обычно принято.

Напомним, Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года, что спровоцировало резкие комментарии со стороны официальных лиц "Шахтера". Также у специалиста довольно тяжелые отношения с группой активных болельщиков киевской команды.

Румынский тренер сразу добился успеха во главе "Динамо", завоевав внутренний требл в дебютном сезоне. Несмотря на почтенный возраст, руководство киевлян решило продлить контракт с наставником на два года.