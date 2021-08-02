Уболівальники "Динамо" влаштували бійку на матчі проти "Вереса" (відео)

Група активних уболівальників чемпіона України продовжує конфліктувати з клубом, незважаючи на вдалі результати.

У поєдинку другого туру української Прем'єр-ліги київське "Динамо" на своєму полі зуміло легко здолати "Верес", забивши чотири голи.

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Незважаючи на відмінний результат від команди, відзначилися зі знаком мінус вболівальники "біло-синіх". У середині другого тайму на трибунах НСК "Олімпійський" відбувся конфлікт між фанатами та стюардами поєдинку. За словами очевидців, спровокували конфліктну ситуацію саме вболівальники "Динамо".

Крім того, на початку гри ультрас господарів вивісили банер "Забирайтеся грати в Маріуполь" на адресу донецького "Шахтаря", який також проводить свої матчі в Києві. Відомо, що кількома днями раніше фанати зірвали кілька банерів "гірників", які були розміщені по місту.

Нагадаємо, що команда "Динамо" розпочала сезон найпізніше, оскільки зовсім недавно кияни завершили свій тренувальний збір. Також у новий сезон "біло-сині" ввійшли з новою домашньою та виїзною формою.

"Динамо" підписало досить футболістів під час цього трансферного вікна, а також віддало 14 гравців у команду "Чорноморця" на правах оренди.

Раніше Фокус розповідав, що колишній клуб головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу "Шахтар" привітав Луческу з днем народження, але не побажав нових перемог на футбольному полі, як це зазвичай прийнято.

Нагадаємо, Луческу очолив "Динамо" влітку 2020 року, що спровокувало різкі коментарі з боку офіційних осіб "Шахтаря". Також у фахівця досить важкі відносини з групою активних уболівальників київської команди.

Румунський тренер відразу домігся успіху на чолі "Динамо", завоювавши внутрішній требл у дебютному сезоні. Незважаючи на поважний вік Луческу, керівництво киян вирішило продовжити контракт із наставником на два роки.