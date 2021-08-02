Украинка Клейн стала чемпионкой мира по ММА среди детей (видео)

Украинская спортсменка — самая сильная в мире среди детей в единоборствах ММА.

15-летняя украинка Мария Клейн стала чемпионкой мира по ММА в возрастной категории 14-15 лет в Софии (Болгария), сообщает федерация смешанных единоборств ММА Украины.

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Сборная Украины по смешанным единоборствам остается лидером и в общемедальном зачете соревнований.

Любопытно, что украинская делегация в составе 68 спортсменов и 32 тренеров самая численная на чемпионате.

Ранее Фокус рассказывал, что Макгрегор сломал ногу и проиграл Порье в главном бою последнего времени в ММА.

Напомним, на традиционной дуэли взглядов Макгрегор отличился хамской выходкой: он ударил Порье ногой. Ирландец перед началом битвы взглядов уже стал в стойку и в итоге попытался ударить американца ногой. Охранник его сдержал, но удар все-таки дошел по касательной цели.

В мае Макгрегор пожертвовал $1 миллион долларов на помощь ветеранам. Боец перечислил крупную сумму организации The Tunnel to Towers Foundation, которая помогает ветеранам и семьям сотрудников служб быстрого реагирования, которые погибли при исполнении.

До этого Фокус показывал эксклюзивную яхту Конора Макгрегора Lamborghini за 3 миллиона евро.

Эксклюзивную яхту Lamborghini Tecnomar, Конор, известный своей любовью к роскоши, приобрел еще в прошлом году. Всего подобных суден было создано 63 штуки. Бойцу досталась яхта под номером 12.

Лодка была спроектирована и построена Italian Sea Group и Tecnomar для Lamborghini. Ее уже окрестили "морским суперкаром". Она может развивать скорость в 60 узлов, благодаря двум 24,2-литровым дизельным двигателям V-12.