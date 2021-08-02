Українка Клейн стала чемпіонкою світу з ММА серед дітей (відео)

Українська спортсменка — найсильніша в світі серед дітей в єдиноборствах ММА.

15-річна українка Марія Клейн стала чемпіонкою світу з ММА у віковій категорії 14-15 років у Софії (Болгарія), повідомляє федерація змішаних єдиноборств ММА України.

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Збірна України зі змішаних єдиноборств залишається лідером і в загальномедальному заліку змагань.

Цікаво, що українська делегація в складі 68 спортсменів та 32 тренерів найчисельніша на чемпіонаті.

Раніше Фокус розповідав, що Макгрегор зламав ногу і програв Пуар'є в головному бою останнього часу в ММА.

Нагадаємо, на традиційній дуелі поглядів Макгрегор відзначився хамською витівкою: він вдарив Пуар'є ногою. Ірландець перед початком битви поглядів вже став у стійку і зрештою спробував вдарити американця ногою. Охоронець його втримав, але удар все ж таки дійшов до дотичної мети.

У травні Макгрегор пожертвував $1 мільйон доларів на допомогу ветеранам. Боєць переказав велику суму організації The Tunnel to Towers Foundation, яка допомагає ветеранам і сім'ям співробітників служб швидкого реагування, які загинули під час виконання.

До цього Фокус показував ексклюзивну яхту Конора Макгрегора Lamborghini за 3 мільйони євро.

Ексклюзивну яхту Lamborghini Tecnomar, Конор, відомий своєю любов'ю до розкоші, придбав ще в минулому році. Всього подібних суден було створено 63 екземпляри. Бійцеві дісталася яхта під номером 12.

Човен була спроєктований і побудований Italian Sea Group і Tecnomar для Lamborghini. Його вже охрестили "морським суперкаром". Він може розвивати швидкість 60 вузлів, завдяки двом 24,2-літровим дизельним двигунам V-12.