"Слезы не могу сдержать. Все для Украины": Насибов – о выходе в финал Олимпиады

Украинский спортсмен благодаря победе в полуфинале обеспечил медали на Олимпийских играх в Токио.

Украинец Парвиз Насибов поделился впечатлениями после победы в полуфинале Олимпиады.

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"Слезы, я прошел очень долгий путь. Родители дома ждут. Такие слезы, которые не могу сдержать. Спасибо большое Украине. Я люблю эту страну, все для Украины! Слава Богу, хвала всевышнему, что он дал мне сил добыть эту победу", — сказал Насибов в эфире "Суспільного".

Также спортсмен поблагодарил всех своих родных и близких за поддержку.

"Передаю привет моей маме, отцу, моей девушке. Лена, я тебя люблю! Спасибо, что болеете за нас. Огромное спасибо тренеру Шацкому Владимиру, он радуется, больше, чем я. Этот человек поверил в меня. Обещаю его радовать, стану сильнее", – сказал Насибов.

Также Насибов поделился ожиданиями от завтрашнего финала Олимпийских игр.

"У меня завтра финал, буду настраиваться на эту схватку. Постараюсь забыть эмоции.

Вышел из схватки, и у меня уже много сил. Очень сильный соперник, я его знаю. Но у меня есть силы. Выше Олимпийских игр ничего нету", — сказал Насибов.

Ранее Фокус сообщал, что борец Парвиз Насибов вышел в финал Олимпиады и гарантировал Украине золотую или серебряную медаль. Также борец Жан Беленюк вышел в финал на второй Олимпиаде подряд и поборется за золото.

Кроме того, борчиха Ирина Коляденко проиграла в полуфинале Олимпиады, но поборется за бронзу.

Сборная Украины занимает 60 место с пятью бронзовыми и одной серебряной медалями. Как минимум одну награду на Олимпийских играх выиграли спортсмены из 64 стран.

Украинский пловец Михаил Романчук принес украинской сборной первую серебряную медаль на Олимпийских играх в финале заплыва мужчин на 1500 метров вольным стилем, сообщается в отчете оргкомитета Олимпиады в Токио.

До этого на счету украинцев на Олимпиаде в Токио были только бронзовые медали.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Украину на этих соревнованиях представляют 157 спортсменов в 25 видах спорта.

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