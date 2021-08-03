"Сліз не можу стримати. Усе для України": Насібов — про вихід у фінал Олімпіади

Український спортсмен завдяки перемозі в півфіналі забезпечив медалі на Олімпійських іграх у Токіо.

Українець Парвіз Насібов поділився враженнями після перемоги в півфіналі Олімпіади.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Сльози, я пройшов дуже довгий шлях. Батьки вдома чекають. Такі сльози, які не можу стримати. Дякую велике Україні. Я люблю цю країну, все для України! Слава Богу, хвала Всевишньому, що він дав мені сил добути цю перемогу", — сказав Насібов в ефірі "Суспільного".

Також спортсмен подякував усім своїм рідним і близьким за підтримку.

"Передаю привіт моїй мамі, батькові, моїй дівчині. Олено, я тебе люблю! Дякую, що вболіваєте за нас. Величезне спасибі тренеру Шацькому Володимиру, він радіє, більше, ніж я. Ця людина повірила в мене. Обіцяю його радувати, стану сильнішим", — сказав Насібов.

Також Насібов поділився очікуваннями від завтрашнього фіналу Олімпійських ігор.

"У мене завтра фінал, буду налаштовуватися на цю сутичку. Постараюся забути емоції.

Вийшов із сутички, і в мене вже багато сил. Дуже сильний суперник, я його знаю. Але в мене є сили. Вище Олімпійських ігор немає нічого", — сказав Насібов.

Раніше Фокус повідомляв, що борець Парвіз Насібов вийшов у фінал Олімпіади і гарантував Україні золоту або срібну медаль. Також борець Жан Беленюк вийшов у фінал на другій Олімпіаді поспіль і побореться за золото.

Крім того, борчиня Ірина Коляденко програла в півфіналі Олімпіади, але побореться за бронзу.

Збірна України посідає 60 місце з п'ятьма бронзовими й однією срібною медалями. Як мінімум одну нагороду на Олімпійських іграх виграли спортсмени із 64 країн.

Український плавець Михайло Романчук приніс українській збірній першу срібну медаль на Олімпійських іграх у фіналі запливу чоловіків на 1 500 метрів вільним стилем, повідомляється в звіті оргкомітету Олімпіади в Токіо.

До цього на рахунку українців на Олімпіаді в Токіо були тільки бронзові медалі.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня і триватимуть до 8 серпня. Україну на цих змаганнях представляють 157 спортсменів у 25 видах спорту.

Олімпіада-2020: Китай на 7 медалей випереджає США, Україна виграла шість медалей