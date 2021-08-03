"Сліз не можу стримати. Усе для України": Насібов — про вихід у фінал Олімпіади
Український спортсмен завдяки перемозі в півфіналі забезпечив медалі на Олімпійських іграх у Токіо.
Українець Парвіз Насібов поділився враженнями після перемоги в півфіналі Олімпіади.
"Сльози, я пройшов дуже довгий шлях. Батьки вдома чекають. Такі сльози, які не можу стримати. Дякую велике Україні. Я люблю цю країну, все для України! Слава Богу, хвала Всевишньому, що він дав мені сил добути цю перемогу", — сказав Насібов в ефірі "Суспільного".
Також спортсмен подякував усім своїм рідним і близьким за підтримку.
"Передаю привіт моїй мамі, батькові, моїй дівчині. Олено, я тебе люблю! Дякую, що вболіваєте за нас. Величезне спасибі тренеру Шацькому Володимиру, він радіє, більше, ніж я. Ця людина повірила в мене. Обіцяю його радувати, стану сильнішим", — сказав Насібов.
Також Насібов поділився очікуваннями від завтрашнього фіналу Олімпійських ігор.
"У мене завтра фінал, буду налаштовуватися на цю сутичку. Постараюся забути емоції.
Вийшов із сутички, і в мене вже багато сил. Дуже сильний суперник, я його знаю. Але в мене є сили. Вище Олімпійських ігор немає нічого", — сказав Насібов.
Раніше Фокус повідомляв, що борець Парвіз Насібов вийшов у фінал Олімпіади і гарантував Україні золоту або срібну медаль. Також борець Жан Беленюк вийшов у фінал на другій Олімпіаді поспіль і побореться за золото.
Крім того, борчиня Ірина Коляденко програла в півфіналі Олімпіади, але побореться за бронзу.
Збірна України посідає 60 місце з п'ятьма бронзовими й однією срібною медалями. Як мінімум одну нагороду на Олімпійських іграх виграли спортсмени із 64 країн.
Український плавець Михайло Романчук приніс українській збірній першу срібну медаль на Олімпійських іграх у фіналі запливу чоловіків на 1 500 метрів вільним стилем, повідомляється в звіті оргкомітету Олімпіади в Токіо.
До цього на рахунку українців на Олімпіаді в Токіо були тільки бронзові медалі.
Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня і триватимуть до 8 серпня. Україну на цих змаганнях представляють 157 спортсменів у 25 видах спорту.
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