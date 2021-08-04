Золото, серебро, бронза: "урожайный" день Украины на Олимпиаде в Токио

В 12-й соревновательный день Олимпиады сборную Украины наконец-то прорвало: наши спортсмены выиграли 4 медали

В среду, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио украинские спортсмены сумели выбороть 4 награды.

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Историческое, первое золото на нынешней Олимпиаде нашей стране принес борец греко-римского стиля Жан Беленюк. 30-летний спортсмен в финале справился с сопротивлением Виктора Лоринца, одержав победу со счетом 5:1. После поединка борец и по совместительству депутат партии "Слуга Народа" не сдерживал слез на флеш-интервью. Он признался, что мог пропустить Олимпиаду, поскольку за три недели до ее начала получил тяжелую травму.

Историческую медаль для Украины добыли наши представительницы в артистическом плавании. Марта Федина и Анастасия Савчук заняли третье место с результатом в 189,4620 балла, и принесли первую награду нашей стране в этом виде спорта.

Вместе с тем самым результативным видом спорта для Украины на Олимпиаде в Токио остается борьба. Еще один представитель нашей страны Парвиз Насибов проиграл в финале иранскому сопернику, но на своих первых Олимпийских играх выиграл серебряную медаль.

Успеха украинцы добились и в женской вольной борьбе: Ирина Коляденко, проигравшая вчера в полуфинале, сумела выиграть бронзу в весовой категории до 62 кг.

Эти результаты позволили сборной Украины набрать 11 медалей в общем зачете и повторить результат, добытый в Рио-Де-Жанейро по суммарному количеству выигранных наград. Тем не менее до конца Олимпиады в Токио еще остается 4 соревновательных дня, в каждом из которых у украинцев есть шансы увеличить количество добытых медалей.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. Украину на этих соревнованиях представляют 157 атлетов в 25 видах спорта.