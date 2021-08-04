Золото, срібло, бронза: "урожайний" день України на Олімпіаді в Токіо

У 12-й змагальний день Олімпіади збірну України нарешті прорвало: наші спортсмени виграли 4 медалі.

У середу, 4 серпня, на Олімпійських іграх у Токіо українські спортсмени зуміли вибороти 4 нагороди.

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Історичне, перше золото на нинішній Олімпіаді нашій країні приніс борець греко-римського стилю Жан Беленюк. 30-річний спортсмен у фіналі впорався з опором Віктора Лорінца, здобувши перемогу з рахунком 5:1. Після поєдинку борець і за сумісництвом депутат партії "Слуга Народу" не стримував сліз на флеш-інтерв'ю. Він зізнався, що міг пропустити Олімпіаду, оскільки за три тижні до її початку отримав важку травму.

Історичну медаль для України здобули наші представниці в артистичному плаванні. Марта Фєдіна та Анастасія Савчук посіли третє місце з результатом 189,4620 балів, і принесли першу нагороду нашій країні в цьому виді спорту.

Разом із тим найрезультативнішим видом спорту для України на Олімпіаді в Токіо залишається боротьба. Ще один представник нашої країни Парвіз Насібов програв у фіналі іранському супернику, але на своїх перших Олімпійських іграх виграв срібну медаль.

Успіху українці домоглися і в жіночій вільній боротьбі: Ірина Коляденко, яка програла вчора в півфіналі, зуміла виграти бронзу у ваговій категорії до 62 кг.

Ці результати дозволили збірній України набрати 11 медалей в загальному заліку і повторити результат, здобутий в Ріо-Де-Жанейро за сумарною кількістю виграних нагород. Проте до кінця Олімпіади в Токіо ще залишається 4 змагальні дні, в кожному з яких українці мають шанси збільшити кількість здобутих медалей.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо проходять з 23 липня по 8 серпня. Україну на цих змаганнях представляють 157 атлетів у 25 видах спорту.