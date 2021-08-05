В шаге от медалей: украинки заняли 4-е и 6-е место в финале Олимпиады по велотреку

Елена Старикова и Любовь Басова не сумели выиграть медали на Олимпийских играх в Токио.

На Олимпийских играх в Токио состоялись финальные соревнования по велотреку в дисциплине кейрин.

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Украинки Елена Старикова и Любовь Басова не сумели выиграть медали, заняв 4-е и 6-е место в финальном заезде.

Старикова показала 4-й результат с отставанием от лидера всего в +0,396 с. Басова стала 6-й с отставанием +0,580 с от первого места.

Напомним, что в полуфинале Старикова стала 1-й в своем заезде, а Басова – 3-й. Отставание Басовой от Стариковой составило +0,071 с.

Олимпиада в Токио

Велотрек

Кейрин

Финал

1 Шана Браспеннинкс (Нидерланды)

2. Эллис Эндрюс (Австралия)

3. Лориан Дженест (Канада)

4. Елена Старикова (Украина)

5. Келси Митчелл (Канада)

6. Любовь Басова (Украина)

Ранее Фокус сообщал, что украинский боксер Александр Хижняк вышел в финал Олимпиады в Токио и поборется за золото.

Также Фокус рассказывал, что Жан Беленюк принес Украине первое золотона Олимпиаде в Токио. Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк победил в схватке за золото Олимпиады в Токио в категории до 87 кг. Противником Беленюка был венгр Виктор Лоринц, которого украинский спортсмен победил со счетом 5:1.

Ранее мы сообщали, что завоевавших "бронзу" на Олимпиаде украинских синхронисток перепутали с россиянами. Диктор в Токио по ошибке назвал бронзовых призерок по артистическому плаванию Марту Федину и Анастасию Савчук (Украина) россиянками. После небольшой паузы диктор Олимпиады-2020 все же исправился и произнес: "Украина".

На данный момент Украина завоевала 1 золото, 2 серебряные медали и 9 бронзовых.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Украину на этих соревнованиях представляют 157 спортсменов в 25 видах спорта.

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