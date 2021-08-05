За крок від медалей: українки посіли 4-е і 6-е місце в фіналі Олімпіади з велотреку

Олена Старікова та Любов Басова не зуміли виграти медалі на Олімпійських іграх у Токіо.

На Олімпійських іграх у Токіо відбулися фінальні змагання з велотреку у дисципліні кейрін.

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Українки Олена Старікова та Любов Басова не зуміли виграти медалі, посівши 4-е та 6-е місце у фінальному заїзді.

Старікова показала 4-й результат з відставанням від лідера всього в +0,396 с. Басова стала 6-ою з відставанням +0,580 з від першого місця.

Нагадаємо, що в півфіналі Старікова стала 1-ою в своєму заїзді, а Басова — 3-ою. Відставання Басової від Старікової склало +0,071 с.

Олімпіада в Токіо

велотрек

кейрін

фінал

1 Шана Браспеннінкс (Нідерланди)

2. Елліс Ендрюс (Австралія)

3. Лоріан Дженест (Канада)

4. Олена Старікова (Україна)

5. Келсі Мітчелл (Канада)

6. Любов Басова (Україна)

Раніше Фокус повідомляв, що український боксер Олександр Хижняк вийшов у фінал Олімпіади в Токіо та побореться за золото.

Також Фокус розповідав, що Жан Беленюк приніс Україні перше золото на Олімпіаді в Токіо. Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк переміг у сутичці за золото Олімпіади в Токіо в категорії до 87 кг. Противником Беленюка був угорець Віктор Лорінца, якого український спортсмен переміг із рахунком 5: 1.

Раніше ми повідомляли, що українських синхроністок, які завоювали "бронзу" на Олімпіаді, переплутали з росіянками. Диктор у Токіо помилково назвав бронзових призерок з артистичного плавання Марту Фєдіну й Анастасію Савчук (Україна) росіянками. Після невеликої паузи диктор Олімпіади-2020 все ж виправився і сказав: "Україна".

Наразі Україна завоювала 1 золото, 2 срібні медалі та 9 бронзових.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня та триватимуть до 8 серпня. Україну на цих змаганнях представляють 157 спортсменів у 25 видах спорту.

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