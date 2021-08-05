"Когда твоя женушка выиграла медаль": забавная реакция Монфиса на бронзу Свитолиной (фото)

Муж первой ракетки Украины бурно порадовался успехам своей возлюбленной.

Французский теннисист Гаэль Монфис опубликовал в Instagram фото со своей женой – лучшей теннисисткой Украины Элиной Свитолиной и ее бронзовой медалью на Олимпиаде в Токио.

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"Когда твоя женушка приносит бронзовую медаль", — написал Монфис.

Также француз в хетшеге к посту дописал, что очень гордится Элиной.

На фотографию француза в комментариях отреагировали известные теннисистки – белоруска Виктория Азаренко и датчанка Каролина Возняцки – они оставили "сердечки".

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что теннисистка Элина Свитолина выиграла бронзу на Олимпиаде в Токио.

Ранее лучшим результатом украинских игроков на Олимпиадах был полуфинал сестер Алены и Катерины Бондаренко в 2008 году в Пекине.

Ранее Фокус сообщал, что украинский боксер Александр Хижняк вышел в финал Олимпиады в Токио и поборется за золото.

Также Фокус рассказывал, что Жан Беленюк принес Украине первое золотона Олимпиаде в Токио. Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк победил в схватке за золото Олимпиады в Токио в категории до 87 кг. Противником Беленюка был венгр Виктор Лоринц, которого украинский спортсмен победил со счетом 5:1.

Ранее мы сообщали, что завоевавших "бронзу" на Олимпиаде украинских синхронисток перепутали с россиянами. Диктор в Токио по ошибке назвал бронзовых призерок по артистическому плаванию Марту Федину и Анастасию Савчук (Украина) россиянками. После небольшой паузы диктор Олимпиады-2020 все же исправился и произнес: "Украина".

На данный момент Украина завоевала 1 золото, 2 серебряные медали и 9 бронзовых.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Украину на этих соревнованиях представляют 157 спортсменов в 25 видах спорта.

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