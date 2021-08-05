"Коли твоя дружинонька виграла медаль": кумедна реакція Монфіса на бронзу Світоліної (фото)

Чоловік першої ракетки України бурхливо порадів успіхам своєї коханої.

Французький тенісист Гаель Монфіс опублікував в Instagram фото зі своєю дружиною — кращою тенісисткою України Еліною Світоліною та її бронзовою медаллю на Олімпіаді в Токіо.

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"Коли твоя дружинонька приносить бронзову медаль", — написав Монфіс.

Також француз у хетшезі до посту дописав, що дуже пишається Еліною.

На фотографію француза в коментарях відреагували відомі тенісистки — білоруска Вікторія Азаренко та датчанка Кароліна Возняцкі — вони залишили "сердечка".

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що тенісистка Еліна Світоліна виграла бронзу на Олімпіаді в Токіо.

Раніше кращим результатом українських гравців на Олімпіадах був півфінал сестер Олени та Катерини Бондаренко в 2008 році в Пекіні.

Раніше Фокус повідомляв, що український боксер Олександр Хижняк вийшов у фінал Олімпіади в Токіо та побореться за золото.

Також Фокус розповідав, що Жан Беленюк приніс Україні перше золото на Олімпіаді в Токіо. Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк переміг у сутичці за золото Олімпіади в Токіо в категорії до 87 кг. Противником Беленюк був угорець Віктор Лорінца, якого український спортсмен переміг із рахунком 5:1.

Раніше ми повідомляли, що українських синхроністок, які завоювали "бронзу" на Олімпіаді, переплутали з росіянками. Диктор у Токіо помилково назвав бронзових призерок із артистичного плавання Марту Фєдіну й Анастасію Савчук (Україна) росіянками. Після невеликої паузи диктор Олімпіади-2020 все ж виправився і сказав: "Україна".

На даний момент Україна завоювала 1 золото, 2 срібні медалі та 9 бронзових.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня та триватимуть до 8 серпня. Україну на цих змаганнях представляють 157 спортсменів у 25 видах спорту.

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