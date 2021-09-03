Андрей Шевченко принял участие в хоккейном матче "Донбасс" - "Рунгстед"

Легендарный украинский футболист посетил исторический хоккейный матч и даже вышел на лед

Экс-главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко посетил матч хоккейной Лиги чемпионов между "Донбассом" и датским "Рунгстедом".

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Легендарный футболист и обладатель "Золотого мяча"-2004 вышел на лед для того, чтобы совершить символическое вбрасывание шайбы, с которого начинается хоккейный матч.

Андрей Шевченко 1 августа завершил работу со сборной Украины по футболу, с которой дошел до 1/4 финала Евро-2020. В главной команде страны 44-летний специалист работал с 2016 года. Тогда он возглавил команду после провального чемпионата Европы-2016, на котором сборная Украины проиграла все три матча с общей разницей забитых и пропущенных голов 0 — 5.

С заменой тренерскому штабу Шевченко в УАФ определялись 18 дней: новым главным тренером сборной Украины стал Александр Петраков. Под его руководством сине-желтые уже успели сыграть в отборочном цикле на чемпионат мира-2022 против сборной Казахстана. Матч завершился вничью 2:2.

Отметим, что для "Донбасса" матч, который посетил Андрей Шевченко, был дебютом в Лиге чемпионов: в этом году клуб получил специальное приглашение от организаторов турнира и по итогам группового этапа попал в квартет G, где противостоит датскому "Рунгстеду", французскому "Руану" и австрийскому "Клагенфурту".

Первый матч команда, возглавляемая белорусским специалистом Павлом Микульчиком, проиграла на своем льду. "Рунгстед" сумел вырвать победу только в серии послематчевых буллитов, реализовав два броска. В основное время соперники забили в ворота друг друга по две шайбы, а овертайм не выявил сильнейшего.

Напомним, что матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Донбасс" проведет также в Киеве, а его соперником станет французский "Руан".