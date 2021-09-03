Андрій Шевченко взяв участь у хокейному матчі "Донбас" — "Рунгстед"

Легендарний український футболіст відвідав історичний хокейний матч і навіть вийшов на лід

Ексголовний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко відвідав матч хокейної Ліги чемпіонів між "Донбасом" і данським "Рунгстедом".

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Легендарний футболіст і володар "Золотого м'яча"-2004 вийшов на лід для того, щоб зробити символічне вкидання шайби, з якого починається хокейний матч.

Андрій Шевченко 1 серпня завершив роботу зі збірною України з футболу, з якою дійшов до 1/4 фіналу Євро-2020. У головній команді країни 44-річний фахівець працював з 2016 року. Тоді він очолив команду після провального чемпіонату Європи 2016, на якому збірна України програла всі три матчі із загальною різницею забитих і пропущених голів 0 — 5.

Із заміною тренерському штабу Шевченка в УАФ визначалися 18 днів: новим головним тренером збірної України став Олександр Петраков. Під його керівництвом синьо-жовті вже встигли зіграти у відбірковому циклі до чемпіонату світу-2022 проти збірної Казахстану. Матч завершився внічию 2: 2.

Зазначимо, що для "Донбасу" матч, який відвідав Андрій Шевченко, був дебютом у Лізі чемпіонів: у цьому році клуб отримав спеціальне запрошення від організаторів турніру і за підсумками групового етапу потрапив до квартету G, де протистоїть датському "Рунгстеду", французькому "Руану "і австрійському "Клагенфурту".

Перший матч команда, очолювана білоруським фахівцем Павлом Микульчиком, програла на своєму льоду. "Рунгстед" зумів вирвати перемогу лише в серії післяматчевих булітів, реалізувавши два кидки. В основний час суперники забили у ворота один одного по дві шайби, а овертайм не виявив сильнішого.

Нагадаємо, що матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Донбас" проведе також у Києві, а його суперником стане французький "Руан".