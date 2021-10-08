Коротко и не ясно: Петраков сказал 8 предложений на пресс-конференции перед матчем с Финляндией

Главный тренер сборной Украины удивил журналистов, отвечая на вопросы односложными предложениями. Суммарно его пресс-конференция длилась не более 10 минут с учетом перевода.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков вновь заставил говорить о себе представителей СМИ.

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Накануне важного матча отборочного цикла на чемпионат мира 2022 против сборной Финляндии, наставник главной команды страны был крайне лаконичным на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов односложными предложениями.

На вопрос о кадровых потерях сборной, Петраков ответил "Потерь нет", затем добавил, что у него есть чувство, что в матче против Финляндии его команде нужно побеждать. Затем главный тренер ответил на вопрос о пропущенных мячах на последних минутах такой же короткой фразой: "Постараемся не допускать таких ошибок". После этого последовал вопрос о давлении на команду и тренерский штаб, на что Петраков ответил: "Давления нет, а испытание очень серьезное".

[ + – ] Пресс-конференция Александра Петракова перед матчем Финляндия - Украина

Журналисты уже успели возмутиться по поводу закрытости главного тренера сборной Украины. Автор YouTube-канала "Бомбардир" и футбольный комментатор Роман Бебех в своем телеграм-канале опубликовал нарезку ответов Петракова с вопросом: "Что это было?".

[ + – ] Журналисты возмущены поведением Петракова

Ранее Петраков обвинил прессу в излишней критике, заявив, что журналисты его ненавидят.

Напомним, что Александр Петраков возглавил сборную в августе текущего года, сменив на этом посту Андрея Шевченко. Под его руководством главная команда страны провела три матча и все завершила вничью. В рамках отборочного цикла на ЧМ-2022 Украина сыграла вничью с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1), а затем не смогла удержать победу в контрольном матче против Чехии (1:1).

С приходом Петракова в сборной Украины разродился огромный скандал: тренер перестал вызывать в команду одного из лидеров — Руслана Малиновского, обвинив его в нежелании играть за национальную сборную. В свою очередь, футболист опроверг эти слова тренера: Руслан Малиновский написал пост в Instagram, где изложил свою версию сложившейся ситуации.