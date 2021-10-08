Коротко і не зрозуміло: Петраков сказав 8 речень на пресконференції перед матчем із Фінляндією

Головний тренер збірної України здивував журналістів, відповідаючи на питання односкладовими реченнями. Сумарно його пресконференція тривала не більше 10 хвилин з урахуванням перекладу.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков знову змусив говорити про себе представників ЗМІ.

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Напередодні важливого матчу відбіркового циклу на чемпіонат світу 2022 проти збірної Фінляндії, наставник головної команди країни був вкрай лаконічним на пресконференції, відповідаючи на питання журналістів односкладовими реченнями.

На питання про кадрові втрати збірної, Петраков відповів "Втрат немає", потім додав, що у нього є відчуття, що в матчі проти Фінляндії його команді потрібно перемагати. Потім головний тренер відповів на питання про пропущені м'ячі на останніх хвилинах такою ж короткою фразою: "Постараємося не припускатися таких помилок". Після цього пішов питання про тиск на команду і тренерський штаб, на що Петраков відповів: "Тиску немає, а випробування дуже серйозне".

[ + – ] Пресконференція Олександра Петракова перед матчем Фінляндія — Україна

Журналісти вже встигли обуритися з приводу закритості головного тренера збірної України. Автор YouTube-каналу "Бомбардир" і футбольний коментатор Роман Бебех у своєму телеграм-каналі опублікував нарізку відповідей Петракова з питанням: "Що це було?".

[ + – ] Журналісти обурені поведінкою Петракова

Раніше Петраков звинуватив пресу в зайвій критиці, заявивши, що журналісти його ненавидять.

Нагадаємо, що Олександр Петраков очолив збірну в серпні поточного року, змінивши на цій посаді Андрія Шевченка. Під його керівництвом головна команда країни провела три матчі й усі завершила внічию. У межах відбіркового циклу на ЧС-2022 Україна зіграла внічию з Казахстаном (2:2) і Францією (1:1), а потім не змогла втримати перемогу в контрольному матчі проти Чехії (1:1).

З приходом Петракова в збірній України розродився величезний скандал: тренер припинив викликати в команду одного з лідерів — Руслана Маліновського, звинувативши його в небажанні грати за національну збірну. Зі свого боку, футболіст спростував ці слова тренера: Руслан Маліновський написав допис в Instagram, де виклав свою версію ситуації, що склалася.