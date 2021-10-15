Два лидера "Динамо" вернулись в общую группу

Мирча Луческу получил хорошие кадровые новости перед важными матчами в Лиге чемпионов.

Киевское "Динамо" провело первую тренировку в полном составе после паузы на матчи национальной сборной, сообщает пресс-служба клуба.

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Болельщики и тренерский штаб киевлян получили хорошие новости: в общей группе работали Виталий Миколенко и Виталий Буяльский, которые имели повреждения, не позволившие им помочь национальной сборной.

В среду вечером динамовцы провели занятие, на котором футболисты, выступавшие за национальные сборные, работали над восстановлением. А уже в четверг чемпионы Украины работали в полном составе. Ближайший матч "Динамо" — в чемпионате Украины против ФК "Львов". Эта игра состоится на "Арене Львов" в субботу, 16 октября.

На данный момент "Динамо" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины по футболу. По итогам 10 туров киевский клуб набрал 26 очков. "Шахтер" отстает от лидера на три очка — в активе "горняков" 23 пункта. В очной встрече соперники не выявили сильнейшего, сыграв вничью 0:0.

После матча против "Львова" в субботу, "Динамо" приступит к подготовке ко встрече с "Барселоной" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Эта игра состоится на стадионе "Камп Ноу" 20 октября. По итогам двух туров "Динамо" набрало только одно очко, сыграв вничью в первом матче против "Бенфики" и проиграв "Баварии" в Мюнхене с разгромным счетом 0:5.

Напомним, что ультрас "Динамо" устроили акцию протеста перед матчем против "Шахтера". Фанатов возмутил тот факт, что донецкий клуб открыл фан-шоп на территории НСК "Олимпийский", где команда временно проводит домашние матчи.