Два лідери "Динамо" повернулися до загальної групи

Мірча Луческу отримав хороші кадрові новини перед важливими матчами в Лізі чемпіонів.

Київське "Динамо" провело перше тренування в повному складі після паузи на матчі національної збірної, повідомляє прес-служба клубу.

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Вболівальники і тренерський штаб киян отримали хороші новини: у загальній групі працювали Віталій Миколенко та Віталій Буяльський, які мали ушкодження, що не дозволили їм допомогти національній збірній.

У середу ввечері динамівці провели заняття, на якому футболісти, які виступали за національні збірні, працювали над відновленням. А вже в четвер чемпіони України працювали в повному складі. Найближчий матч "Динамо" — в чемпіонаті України проти ФК "Львів". Ця гра відбудеться на "Арені Львів" у суботу, 16 жовтня.

На даний момент "Динамо" очолює турнірну таблицю чемпіонату України з футболу. За підсумками 10 турів київський клуб набрав 26 очок. "Шахтар" відстає від лідера на три очки — в активі "гірників" 23 пункту. В очній зустрічі суперники не виявили сильнішого, зігравши внічию 0:0.

Після матчу проти "Львова" в суботу, "Динамо" розпочне підготовку до зустрічі з "Барселоною" в третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Ця гра відбудеться на стадіоні "Камп Ноу" 20 жовтня. За підсумками двох турів "Динамо" набрало тільки одне очко, зігравши внічию в першому матчі проти "Бенфіки" і програвши "Баварії" в Мюнхені з розгромним рахунком 0: 5.

Нагадаємо, що ультрас "Динамо" влаштували акцію протесту перед матчем проти "Шахтаря". Фанатів обурив той факт, що донецький клуб відкрив фан-шоп на території НСК "Олімпійський", де команда тимчасово проводить домашні матчі.