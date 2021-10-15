Лидер сборной Украины может перейти в "Милан" этой зимой

Нападающий сборной Украины может пойти по стопам Андрея Шевченко.

Форвард сборной Украины и португальской "Бенфики" Роман Яремчук близок к тому, чтобы сменить команду зимой.

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Как сообщает Calciomercatonews, "Милан" заинтересован в усилении позиции нападающего и 25-летний украинец входит в список интересов итальянского гранда футбола.

Активизация "Милана" на трансферном рынке связана с тем, что повреждения получили основные нападающие команды Златан Ибрагимович и Оливье Жиру, поэтому клуб нуждается в срочном усилении состава.

По данным источника, "Бенфика" готова продать своего нападающего за 25 миллионов евро, но эта сумма может увеличиться зимой, если футболист будет демонстрировать результативный футбол.

На данный момент Яремчук забил 4 гола и отдал четыре голевые передачи в 11 матчах своей команды во всех турнирах.

В летнее трансферное окно Яремчуком интересовалась итальянская "Рома", которую возглавил легендарный тренер Жозе Моуринью.

Также Яремчуком интересовался топ-клуб из чемпионата Англии – лондонский "Арсенал".

Стоит отметить, что цена ряда украинских футболистов возросла после прошедшего чемпионата Европы. По оценке СМИ, стоимость Яремчука поднялась до 17,5 миллионов евро.

Отметим, что Роман Яремчук – был одним из лучших игроков сборной Украины на чемпионате Европы. На его счету – два гола за сборную Украины на чемпионате Европы. Он забивал в ворота сборных Нидерландов (2:3) и сборной Северной Македонии (2:1).

Также ранее сообщалось, что кандидатуру Яремчука "Милану" предложил бывший главный тренер сборной Украины и игрок "Милана" Андрей Шевченко.